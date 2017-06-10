Кроме того, Елена, которой 8 июня исполнилось 20 лет, стала самой юной победительницей турниров «Большого шлема» с 2006 года, когда 19-летняя Мария Шарапова выиграла US Open.



Также отметим, что Остапенко завоевала титул на своём восьмом турнире «Большого шлема». Последней теннисисткой, которой понадобилось меньше попыток для первой победы, также была Шарапова — Уимблдон-2004 был для неё седьмым соревнованием из этой самой престижной в теннисе серии.