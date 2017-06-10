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https://sport.mail.ru/news/tennis/30039601/
10 июня 2017, 18:37 | Теннис | Чемпионат.com

Остапенко — самая юная чемпионка турнира «Большого шлема» после Шараповой

Латвийка Елена Остапенко стала первой несеяной чемпионкой «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде за всю историю Открытой эры, начавшейся в 1968 году.

Кроме того, Елена, которой 8 июня исполнилось 20 лет, стала самой юной победительницей турниров «Большого шлема» с 2006 года, когда 19-летняя Мария Шарапова выиграла US Open.

Также отметим, что Остапенко завоевала титул на своём восьмом турнире «Большого шлема». Последней теннисисткой, которой понадобилось меньше попыток для первой победы, также была Шарапова — Уимблдон-2004 был для неё седьмым соревнованием из этой самой престижной в теннисе серии.
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