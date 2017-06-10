Елена Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв Симону Халеп
Латвийская теннисистка Елена Остапенко завоевала титул на Открытом чемпионате Франции, переиграв в финале румынку Симону Халеп, — 4/6, 6/4, 6/3.
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За время матча, продлившегося 1 час 59 минут, 20-летняя Остапенко, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, восемь раз брала подачу оппонентки, выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок. Четвёртая ракетка мира, 25-летняя Симона, реализовала шесть
Данный титул стал для Остапенко первым на «мэйджорах» и в карьере вообще, принеся €2,000,000 призовых и 2,000 рейтинговых очков.
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