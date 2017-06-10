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https://sport.mail.ru/news/tennis/30039541/
10 июня 2017, 18:25 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв Симону Халеп

Латвийская теннисистка Елена Остапенко завоевала титул на Открытом чемпионате Франции, переиграв в финале румынку Симону Халеп, — 4/6, 6/4, 6/3.

Латвийская теннисистка Елена <span class=error>Остапенко</span> завоевала титул на Открытом чемпионате Франции переиграв в финале румынку <span class=error>Симону</span> <span class=error>Халеп</span> — 4/6 6/4 6/3. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 59 минут, 20-летняя Остапенко, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, восемь раз брала подачу оппонентки, выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок. Четвёртая ракетка мира, 25-летняя Симона, реализовала шесть брейк-пойнтов, не делала эйсов и не ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Данный титул стал для Остапенко первым на «мэйджорах» и в карьере вообще, принеся €2,000,000 призовых и 2,000 рейтинговых очков.
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