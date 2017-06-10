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https://sport.mail.ru/news/tennis/30039451/
10 июня 2017, 18:10 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Кюн и Пирош победили на юниорском парном турнире

Испанский теннисист Никола Кюн и венгр Жомбор Пирош выиграли парный турнир «Ролан Гаррос» среди юниоров, победив в финале американцев Васила Киркова и Дэнни Томаса, — 6/4, 6/4.

Испанский теннисист <span class=error>Никола</span> <span class=error>Кюн</span> и венгр <span class=error>Жомбор</span> <span class=error>Пирош</span> выиграли парный турнир <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> среди юниоров победив в финале американцев <span class=error>Васила</span> <span class=error>Киркова</span> и <span class=error>Дэнни</span> Томаса — 6/4 6/4. Увеличить
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Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Никола и Жомбор реализовали три брейк-пойнта, сделали один эйс и один раз ошибались при подаче. Кирков и Томас один раз взяли подачу соперников, выполнили три эйса и допустили две двойные ошибки.

Отметим, что этот титул стал первым для Кюна и Пироша в парном разряде на турнирах такого уровня.
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