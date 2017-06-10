Париж. Кюн и Пирош победили на юниорском парном турнире
Испанский теннисист Никола Кюн и венгр Жомбор Пирош выиграли парный турнир «Ролан Гаррос» среди юниоров, победив в финале американцев Васила Киркова и Дэнни Томаса, — 6/4, 6/4.
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Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Никола и Жомбор реализовали три
Отметим, что этот титул стал первым для Кюна и Пироша в парном разряде на турнирах такого уровня.
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