Париж. Кюн и Пирош победили на юниорском парном турнире

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Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Никола и Жомбор реализовали три брейк-пойнта, сделали один эйс и один раз ошибались при подаче. Кирков и Томас один раз взяли подачу соперников, выполнили три эйса и допустили две двойные ошибки.

Отметим, что этот титул стал первым для Кюна и Пироша в парном разряде на турнирах такого уровня.