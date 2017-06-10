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10 июня 2017, 16:48 | Теннис | Р-Спорт

Алексей Попырин выиграл юниорский «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Представитель Австралии Алексей Попырин стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису среди юниоров в одиночном разряде.

Представитель Австралии Алексей Попырин стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису среди юниоров в одиночном разряде. Увеличить
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В субботу в Париже австралийский теннисист, третий номер посева, со счетом 7:6 (7:5), 6:3 переиграл в финале 11-ю ракетку турнира испанца Николу Куна. Поединок продолжался 1 час 21 минуту.

Соревновательная программа «Ролан Гаррос» завершится в воскресенье.
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