Алексей Попырин выиграл юниорский «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт. Представитель Австралии Алексей Попырин стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису среди юниоров в одиночном разряде.
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В субботу в Париже австралийский теннисист, третий номер посева, со счетом 7:6 (7:5), 6:3 переиграл в финале 11-ю ракетку турнира испанца Николу Куна. Поединок продолжался 1 час 21 минуту.
Соревновательная программа «Ролан Гаррос» завершится в воскресенье.
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