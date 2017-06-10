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10 июня 2017, 10:23 | Теннис | Р-Спорт

Шарапова из-за травмы рискует пропустить турнир в Бирмингеме

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Россиянка Мария Шарапова из-за травмы ноги рискует пропустить теннисный турнир в Бирмингеме, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Россиянка Мария Шарапова из-за травмы ноги рискует пропустить теннисный турнир в Бирмингеме сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники. Увеличить
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Шарапова 18 мая получила от организаторов специальное приглашение (wild card) и выступит в Бирмингеме впервые за семь лет. Ожидается, что россиянка начнет турнир, который стартует 17 июня, в основной сетке.

В мае Шарапова снялась с турнира в Риме из-за травмы левого бедра. Во время матча второго круга с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу россиянка отказалась от продолжения борьбы. При этом Шарапова заметно хромала, когда покидала корт, а ее левое бедро было перемотано.

По сообщению источника, новость о возможном снятии российской теннисистки озадачила организаторов турнира в Бирмингеме и телевизионные компании, которые купили права на показ матчей с участием россиянки.

Шарапова, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля вернулась на корт. 30-летняя россиянка не получила wild card ни в квалификацию, ни в основную сетку «Ролан Гаррос», вследствие чего пропустила Открытый чемпионат Франции. В мае Шарапова заявила, что не намерена просить wild card в основную сетку Уимблдона, а планирует сыграет в квалификации турнира.
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