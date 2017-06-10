Шарапова из-за травмы рискует пропустить турнир в Бирмингеме
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт. Россиянка Мария Шарапова из-за травмы ноги рискует пропустить теннисный турнир в Бирмингеме, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
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Видимо, что-то случилось...
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Шарапова 18 мая получила от организаторов специальное приглашение (wild card) и выступит в Бирмингеме впервые за семь лет. Ожидается, что россиянка начнет турнир, который стартует 17 июня, в основной сетке.
В мае Шарапова снялась с турнира в Риме
По сообщению источника, новость о возможном снятии российской теннисистки озадачила организаторов турнира в Бирмингеме и телевизионные компании, которые купили права на показ матчей с участием россиянки.
Шарапова, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля вернулась на корт. 30-летняя россиянка не получила wild card ни в квалификацию, ни в основную сетку «Ролан Гаррос», вследствие чего пропустила Открытый чемпионат Франции. В мае Шарапова заявила, что не намерена просить wild card в основную сетку Уимблдона, а планирует сыграет в квалификации турнира.
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