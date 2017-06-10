Халеп vs Остапенко: cтабильность против внезапности

Пока Серена Уильямс наслаждается беременностью и матчами старшей сестры с трибун парижских кортов, а Мария Шарапова готовится к травяному сезону и дописывает автобиографию, «Ролан Гаррос» открывает новые имена. Сегодня первый титул в карьере — и сразу «Большой шлем» — может завоевать Елена Остапенко, а Симона Халеп в случае победы станет первой ракеткой мира.

МИСС СТАБИЛЬНОСТЬ

Выход Халеп в финал едва ли можно считать неожиданностью. Румынская теннисистка провела очень качественный грунтовый сезон, выиграв турнир в Мадриде и добравшись до финала в Риме аккурат накануне Открытого чемпионата Франции. В ее парижском послужном списке есть победы на любой вкус: легкие — как над Карлой Суарес Наварро (6:1, 6:1) или Дарьей Касаткиной (6:1, 7:5), и героические — над Элиной Свитолиной, у которой она отыграла подачу на матч и матчбол на тай-брейке (3:6, 7:6, 6:0).

Но сильна Симона не только крепкой нервной системой и стальным характером. На этом «Ролан Гаррос» она оказалась одной из немногих, кто показывал действительно вариативный теннис, а главное — чуть ли не единственной, кто вносил коррективы в свою игру по ходу матча. Во встрече с Плишковой Халеп хватило сил и выдержки сыграть решающий сет стабильно. Проиграв второй сет, она не стала отсиживаться в обороне, а продолжила играть в умеренно агрессивной манере, вынуждая соперницу ошибаться. До этого в матче против Свитолиной она, пусть и не сразу, но нашла противоядие для пушечных ударов украинки, стала сама играть острее и глубже и в итоге выбила соперницу из колеи. Причем потребовалось ей для этого пять качественно проведенных розыгрышей.

МИСС ВНЕЗАПНОСТЬ

По силе удара Остапенко Свитолину превосходит. Впрочем, превосходит она даже лидера мужского рейтинга Энди Маррэя. С ее форхэнда мяч улетает со скоростью 122 км/ч — показатель всего на 10 км/ч медленнее, чем у Рафаэля Надаля. Лидирует латвийка и по количеству очков, взятых на приеме первой подачи (160 во всех матчах), и по общему количеству активно выигранных очков (247). Но Елена добралась до этого финала не только силой, но и абсолютным бесстрашием. Она не боится признанных авторитетов и играет одинаково остро и против олимпийской чемпионки Моникой Пуиг, и против бывшей первой ракетки мира Каролин Возняцки.

Это вообще характерно для молодых игроков и часто выбивает фаворитов из колеи. Погорела на этом и та же Возняцки, и Тимеа Бачински. «Она ничего не боится. На матчболе я подала хорошо, практически выбила ее из корта, а она не просто вернула мяч, но попала едва ли не под самую линию», — сказала после проигранного полуфинала швейцарская теннисистка. Хватит ли запала 20-летней спортсменке на финал? Не испугается ли она нависшего над ней титула? Если ответ в обоих случаях будет отрицательным, спор опыта Халеп и молодости Остапенко может получиться очень увлекательным.