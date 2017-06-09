Стэн Вавринка: Придётся подстраиваться под стиль Надаля
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от встречи с испанцем Рафаэлем Надалем в финале «Ролан Гаррос».
«Он исключительно хорошо играет на грунте, это всё знают. Просто выдающийся грунтовик. И конечно же, Рафа будет мотивирован. Так что мне придётся подстраиваться под стиль Надаля. Хотя многое будет зависеть от моего самочувствия. Посмотрим», — цитирует Стэна AFP.
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