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https://sport.mail.ru/news/tennis/30034693/
9 июня 2017, 21:43 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль стал финалистом «Ролан Гаррос», переиграв Доминика Тима

Четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в полуфинале Открытого первенства Франции взял верх над австрийцем Домиником Тимом, занимающим седьмое место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4, 6/0.

Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> в полуфинале Открытого первенства Франции взял верх над австрийцем <span class=error>Домиником</span> <span class=error>Тимом</span> занимающим седьмое место мирового рейтинга — 6/3 6/4 6/0. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут. За это время Рафаэль сделал два эйса и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Доминик выполнил три подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойных ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:2 в пользу испанца.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Надалю будет противостоять швейцарец Стэн Вавринка.
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