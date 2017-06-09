Рафаэль Надаль стал финалистом «Ролан Гаррос», переиграв Доминика Тима
Четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в полуфинале Открытого первенства Франции взял верх над австрийцем Домиником Тимом, занимающим седьмое место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4, 6/0.
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Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут. За это время Рафаэль сделал два эйса и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Доминик выполнил три подачи навылет и реализовал один
В финальном матче «Ролан Гаррос» Надалю будет противостоять швейцарец Стэн Вавринка.
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