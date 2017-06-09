Рафаэль Надаль стал финалистом «Ролан Гаррос», переиграв Доминика Тима

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Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут. За это время Рафаэль сделал два эйса и шесть брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Доминик выполнил три подачи навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойных ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:2 в пользу испанца.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Надалю будет противостоять швейцарец Стэн Вавринка.