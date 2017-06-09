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https://sport.mail.ru/news/tennis/30034491/
9 июня 2017, 21:04 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: «Ролан Гаррос» станет хорошей базой для травяного сезона

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от швейцарца Стэна Вавринки в полуфинале «Ролан Гаррос».

«В пятом сете Стэн сыграл гораздо лучше меня. Я же не смог подавать на том уровне, что раньше. Мне не удавалось удерживать счёт, чтобы давить на него. Понятно, что при счёте 0/5 в решающей партии настроение у меня было не из лучших. Поэтому просто старался остаться в игре.

Мне не хватило уверенности, я не смог надавить на Вавринку. Он спокойно выходил в середину корта, а я позволял ему пробивать так, как ему хотелось.

Но я горд своим выступлением, учитывая все обстоятельства. Мне совсем немного не хватило на тай-брейке. Так как я приехал в Париж в ужасной форме, это нормально. Я практиковался недостаточно, и затяжные розыгрыши выходили мне боком. Но в этом виноват я сам.

Я набрал неплохую форму, хорошо провёл турнир и нормально себя чувствую. Это станет хорошей базой для травяного сезона, — цитирует Маррея пресс-служба «мэйджора».
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