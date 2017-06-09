Энди Маррей: «Ролан Гаррос» станет хорошей базой для травяного сезона
Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от швейцарца Стэна Вавринки в полуфинале «Ролан Гаррос».
«В пятом сете Стэн сыграл гораздо лучше меня. Я же не смог подавать на том уровне, что раньше. Мне не удавалось удерживать счёт, чтобы давить на него. Понятно, что при счёте 0/5 в решающей партии настроение у меня было не из лучших. Поэтому просто старался остаться в игре.
Мне не хватило уверенности, я не смог надавить на Вавринку. Он спокойно выходил в середину корта, а я позволял ему пробивать так, как ему хотелось.
Но я горд своим выступлением, учитывая все обстоятельства. Мне совсем немного не хватило на
Я набрал неплохую форму, хорошо провёл турнир и нормально себя чувствую. Это станет хорошей базой для травяного сезона, — цитирует Маррея
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