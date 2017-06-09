Энди Маррей: В последнем сете я только пытался угнаться за Вавринкой

«В последнем сете я сбился с темпа и не мог нормально подавать. Так что я не диктовал условия, а пытался поспевать за Стэном.

Возле сетки я тоже не был хорош. Это многого мне стоило, особенно в ключевые моменты поединка. В самом конце Вавринка действовал куда лучше меня.