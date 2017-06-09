Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30034099/
9 июня 2017, 20:08 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: В последнем сете я только пытался угнаться за Вавринкой

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от швейцарца Стэна Вавринки в полуфинале «Ролан Гаррос».

«В последнем сете я сбился с темпа и не мог нормально подавать. Так что я не диктовал условия, а пытался поспевать за Стэном.

Возле сетки я тоже не был хорош. Это многого мне стоило, особенно в ключевые моменты поединка. В самом конце Вавринка действовал куда лучше меня.

Тем не менее, я горжусь тем, как провёл весь турнир, и тем, на каком уровне я работал, — цитирует Маррея пресс-служба «мэйджора».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 июня

Марат Сафин: Я делал всё, что от меня требовалось с чувством долга - халтуры не было

Маттек-Сэндс и Шафаржова вышли в финал парного "мэйджора" в Париже

Энди Маррей: В последнем сете я только пытался угнаться за Вавринкой