При подготовке к грунтовому «Шлему» Вавринка, как это нередко с ним случается, оставался почти незаметным. Ни на одном «Мастерсе» он не мог выиграть два матча подряд, уступая то Пабло Куэвасу, то Бенуа Пэру, то Джону Изнеру. Зато на неделе, предшествующей Roland Garros, швейцарец на глазах дочери Алексии выиграл домашний турнир в Женеве, а следом и в полуфинал Roland Garros пробрался, не отдав соперникам ни одного сета.

Энди Маррэй на подготовительных турнирах тоже, прямо скажем, не блистал. Да еще и приболел перед стартом состязаний так, что пришлось принимать антибиотики. Говоря о его пути в четверку сильнейших нельзя не вспомнить, как сокрушался об упущенных шансах после матча первого круга Андрей Кузнецов, и как сам Маррэй спасал сетболы в первом сете противостояния с Дель Потро, и как отдавал стартовые партии Клижану и Нишикори. Важно, впрочем, то, что в каждом из этих поединков британец находил выход и в конечном итоге покидал корт победителем.

Однако в пятничном полуфинале он нарвался на соперника, который в решающий момент разжег такой огонь, потушить который оказалось нереальной задачей даже для первой ракетки мира. Тем, кто следил за противостоянием Маррэя и Вавринки, повезло увидеть более четырех с половиной часов насыщенной и красивой борьбы с совершенно неожиданной развязкой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mind games.<a href="https://twitter.com/hashtag/RG17?src=hash">#RG17</a> <a href="https://t.co/XzFY3WpgHu">pic.twitter.com/XzFY3WpgHu</a></p>— Roland-Garros (@rolandgarros) <a href="https://twitter.com/rolandgarros/status/873205659537358848">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первый сет получился очень интенсивным. Здорово действовали оба теннисиста. Стэн, как и предполагалось, больше атаковал, а Энди больше оборонялся. И многое — причем, на протяжении всего матча — зависело от того, сыграет швейцарец на вылет или ошибется. Первым, в третьем гейме, брейк-пойнт получил Маррэй, но Вавринка своими смэшами вынудил соперника сыграть неточно. А третий «сеяный» своим шансом в восьмом гейме воспользовался: на брейк-пойнте обвел вышедшего к сетке оппонента. Швейцарец повел 5:3, но подать на партию не смог — отправил мяч в аут четырежды подряд. На тай-брейке, к которому все закономерно пришло, соперники вновь шли очко в очко, и у Вавринки даже имелся сетбол, но мяч полетел в сетку. Тут же, разыграв эффектную комбинацию, свой сетбол получил Маррэй, и его реализовал — 7:6 (8:6).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Never count him out.<a href="https://twitter.com/andy_murray">@andy_murray</a> whipping out some of the best in this fourth set. <a href="https://twitter.com/hashtag/RG17?src=hash">#RG17</a> <a href="https://t.co/iREkRLrg0A">pic.twitter.com/iREkRLrg0A</a></p>— Roland-Garros (@rolandgarros) <a href="https://twitter.com/rolandgarros/status/873186725379559424">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вторую партию лучше провел швейцарец, воспользовавшийся небольшим спадом в игре соперника. Он «под ноль» взял подачу соперника в седьмом гейме, а в девятом сделал еще один брейк, завершив сет приемом на вылет по линии — 6:3. Действуя воодушевленно и четко, пытался Вавринка развить преимущество и в третьей партии. Брейканув во втором гейме, он повел 3:0, но всем было понятно, что это далеко не конец.

Со счета 3:1 теннисисты трижды подряд отдавали друг другу подачи — не совсем то, чего ожидаешь в противостоянии первой и третьей ракеток мира среди мужчин. Но качество игры при этом было на высоте. Едва ли не каждый розыгрыш в исполнении полуфиналистов превращался в маленький шедевр — с фантастическими выстрелами по линии, укороченными и свечами, обводящими и ударами над головой, с вытянутыми, казалось бы, безнадежными мячами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">How. Did. He. Do. This?<br><br>Any explanations welcome, <a href="https://twitter.com/stanwawrinka">@stanwawrinka</a>...<a href="https://twitter.com/hashtag/RG17?src=hash">#RG17</a> <a href="https://t.co/73yfQltx7B">pic.twitter.com/73yfQltx7B</a></p>— Roland-Garros (@rolandgarros) <a href="https://twitter.com/rolandgarros/status/873187176854323201">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Чередуя блестящие удары по линии с неточными, швейцарец отдал сопернику седьмой гейм, и тот вскоре сравнял счет. А наошибавшись при 5:5, чемпион Roland Garros-2015 позволил оппоненту подавать на сет. Маррэй не дрогнул и, вновь дождавшись ошибок соперника, завершил партию в свою пользу — 7:5.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Buckle up. Grab the popcorn. We're in for the long haul.<a href="https://twitter.com/hashtag/RG17?src=hash">#RG17</a> <a href="https://t.co/DGqifGgMKR">pic.twitter.com/DGqifGgMKR</a></p>— Roland-Garros (@rolandgarros) <a href="https://twitter.com/rolandgarros/status/873195123219120129">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Заслуживавшая высших похвал и бурных аплодисментов игра продолжилась и в четвертом сете. Там, в отличие от предыдущих, каждый из теннисистов удерживал свою подачу. Правда, первый «сеяный» это делал чуть более уверенно, чем третий. В пятом гейме Вавринка спасся с 15:30, а то, насколько это было важно, проиллюстрировал его громкий и эмоциональный «Come on!». В итоге за 48 минут соперники добрались до второго в матче тай-брейка.

Уступая 2:3, Маррэй допустил в простой ситуации глупейшую ошибку — укоротил в сетку. А при 4:3 Вавринка перетерпел оппонента, дождавшись, что тот отправит мяч в аут. Еще одна ошибки британца принесла швейцарцу тройной сетбол. Прием второй подачи в угол на вылет и сет за чемпионом-2015 — 7:6 (7:3).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Par un ultime revers long de ligne, Stan Wawrinka se qualifie pour sa deuxième finale de Roland-Garros face à Andy Murray !<a href="https://twitter.com/hashtag/RG17?src=hash">#RG17</a> <a href="https://t.co/FzENFHg7aj">pic.twitter.com/FzENFHg7aj</a></p>— Roland-Garros (@rolandgarros) <a href="https://twitter.com/rolandgarros/status/873207120522600450">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Продолжая показывать мощную, агрессивную и, что важно, совершенно безошибочную игру швейцарец в пятом сете повел 3:0. Следом он отыгрался с 0:30 на собственной подаче, взял еще одну чужую и упрочил преимущество до почти безнадежных для Маррэя 5:0. В первый раз подавая на матч, завершить его в свою пользу Вавринка не сумел. Британец взял гейм престижа, но спасать матч было поздновато. К тому же, при 15:15 он дал двойную ошибку, а следом грубо ошибся с форхенда. Получив двойной матчбол, швейцарец реализовал первую попытку, в фирменном стиле прострелив слева по линии.

Вавринка в четвертый раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» и во второй — на Roland Garros. Прежде в титульных встречах на мэйджорах он не проигрывал. Но в это воскресенье, у него точно будет суперсоперник. Кто именно — определится в противостоянии Рафаэля Надаля и Доминика Тима.