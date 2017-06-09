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https://sport.mail.ru/news/tennis/30033558/
9 июня 2017, 19:04 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка победил Энди Маррея и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка, в полуфинале Открытого первенства Франции взял верх над британцем Энди Марреем, занимающим первое место мирового рейтинга, — 6/7 (6), 6/3, 5/7, 7/6 (3), 6/1.

Третья ракетка мира швейцарский теннисист <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> в полуфинале Открытого первенства Франции взял верх над британцем <span class=error>Энди</span> <span class=error>Марреем</span> занимающим первое место мирового рейтинга — 6/7 (6) 6/3 5/7 7/6 (3) 6/1. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 4 часа 35 минут, за которые Стэн сделал шесть эйсов и девять брейков, три раза ошибившись при подаче. Тогда как Энди ответил на это одной подачей навылет, пятью реализованными брейк-пойнтами и пятью двойными ошибками. Счёт личных встреч оппонентов стал 8:10 в пользу британского спортсмена.

В финале «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с австрийцем Домиником Тимом.
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