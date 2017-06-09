Стэн Вавринка победил Энди Маррея и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка, в полуфинале Открытого первенства Франции взял верх над британцем Энди Марреем, занимающим первое место мирового рейтинга, — 6/7 (6), 6/3, 5/7, 7/6 (3), 6/1.
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Спортсмены провели на корте 4 часа 35 минут, за которые Стэн сделал шесть эйсов и девять брейков, три раза ошибившись при подаче. Тогда как Энди ответил на это одной подачей навылет, пятью реализованными
В финале «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с австрийцем Домиником Тимом.
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