Стэн Вавринка победил Энди Маррея и вышел в финал «Ролан Гаррос»

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Спортсмены провели на корте 4 часа 35 минут, за которые Стэн сделал шесть эйсов и девять брейков, три раза ошибившись при подаче. Тогда как Энди ответил на это одной подачей навылет, пятью реализованными брейк-пойнтами и пятью двойными ошибками. Счёт личных встреч оппонентов стал 8:10 в пользу британского спортсмена.

В финале «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем, либо с австрийцем Домиником Тимом.