Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30033307/
9 июня 2017, 18:44 | Теннис | GoTennis.ru

French Open. Барти и Дельаква пробились в финал парных соревнований

Австралийские теннисистки Эшли Барти и Кейси Дельаква в полуфинале парного «Ролан Гаррос» оказались сильнее чешек Люси Градецкой и Катержины Синяковой — 7/5, 4/6, 6/3.

За 1 час 56 минут матча Эшли и Кейси сделали два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Люси и Катержина восемь раз подали навылет и реализовали три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки.

В финале парного «мэйджора» в Париже Барти и Дельаква сыграют либо с американкой Бетани Маттек-Сэндс и чешкой Люси Шафаржовой, либо с дуэтом в составе швейцарки Мартины Хингис и представительницы Тайваня Юн-Янь Чань.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 июня

Стэн Вавринка победил Энди Маррея и вышел в финал "Ролан Гаррос"

French Open. Барти и Дельаква пробились в финал парных соревнований

Брэд Гилберт: Маррей и Вавринка опровергают аргументы противников пятисетовых матчей