French Open. Барти и Дельаква пробились в финал парных соревнований

За 1 час 56 минут матча Эшли и Кейси сделали два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Люси и Катержина восемь раз подали навылет и реализовали три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки.

В финале парного «мэйджора» в Париже Барти и Дельаква сыграют либо с американкой Бетани Маттек-Сэндс и чешкой Люси Шафаржовой, либо с дуэтом в составе швейцарки Мартины Хингис и представительницы Тайваня Юн-Янь Чань.