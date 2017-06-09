French Open. Барти и Дельаква пробились в финал парных соревнований
Австралийские теннисистки Эшли Барти и Кейси Дельаква в полуфинале парного «Ролан Гаррос» оказались сильнее чешек Люси Градецкой и Катержины Синяковой — 7/5, 4/6, 6/3.
За 1 час 56 минут матча Эшли и Кейси сделали два эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Люси и Катержина восемь раз подали навылет и реализовали три
В финале парного «мэйджора» в Париже Барти и Дельаква сыграют либо с американкой Бетани
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter