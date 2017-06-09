Сафин заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы ради тенниса и новых перспектив

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Госдума 7 июня досрочно прекратила депутатские полномочия единоросса Марата Сафина по его собственному желанию. Соответствующее постановление депутаты приняли большинством голосов.

«Все просто, никаких подводных камней — в прошлом году я вошел в Международный зал теннисной славы, стал первым отечественным спортсменом в нем, и, исходя из этого, появилось много интересных, перспективных предложений, которые были озвучены мне некоторое время назад, — рассказал Сафин. — Тогда я взял время подумать, а теперь решил, что буду действовать в этом направлении. Чтобы не вызывать раздражение у людей, лучше делать профессионально что-то одно. Совмещать несовместимое неправильно, иначе не получится ни там, ни там».

Сафин удовлетворен результатами работы, проделанной в Госдуме. «Было много интересных проектов, опыт я приобрел огромнейший — все-таки шесть лет прошло. Общались с представителями различных партий, находили общие точки соприкосновения, а это непросто. Я делал все, что от меня требовалось с чувством долга — халтуры не было, моей работой были довольны, а для нас, молодежи, это важно», — отметил 37-летний спортсмен.

На вопрос, планирует ли Сафин дальнейшее сотрудничество с «Единой Россией», от сообщил, что предложение от партии получил и пока думает над ним.

Российским теннисистам нужен правильный менеджмент

Одним из направлений деятельности Сафина станет спортивный менеджмент. По его мнению, после ухода Евгения Кафельникова, Николая Давыденко, его и Игоря Андреева российский мужской теннис оказался в кризисе.

«Хотелось бы заниматься продвижением наших спортсменов — искать, находить, тренировать, — сообщил Сафин. — У нас был провал после того, как ушли Кафельников, Давыденко, я, Андреев. Да, у нас есть молодые Карен Хачанов, Андрей Рублев, но это все. Молодежь выигрывала юниорские турниры, но это пока не тот профессиональный уровень, нужен правильный менеджмент, все проблемы отсюда».

Сафин планирует и сам выходить на корт. «Играть я планирую, есть ветеранские турниры, и это уже другой подход. Когда ты в зале славы, к тебе по-другому относятся, по-другому приглашают, да и сам ты иначе себя чувствуешь. У меня много предложений, поэтому я буду совмещать приятное с полезным», — сказал он.

Сафин рассказал, что ему интересен азиатский рынок. «Есть планы сыграть в Японии с Кеем Нисикори, мне интересен азиатский рынок. Думаю сыграть также в Китае, может быть, в Индии. Это было бы интересно, — рассказал собеседник ТАСС. — За меня не будет стыдно».

Сафин не планирует дальнейшего сотрудничества с ФТР

На вопрос ТАСС, планирует ли Сафин дальнейшее сотрудничество с Федерацией тенниса России (ФТР), вице- президентом которой он являлся, он ответил: «Нет, не планирую. Это однозначно».

Сафин входил в региональную группу № 16 федерального списка «Единой России» (Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область), которую возглавлял Вячеслав Никонов. Сафин также входил в состав Госдумы прошлого созыва.