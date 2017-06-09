Сафин заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы ради тенниса и новых перспектив
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бывший российский теннисист Марат Сафин назвал причины, по которым принял решение отказаться от парламентской деятельности. Как сообщил Сафин ТАСС, он сдал депутатский мандат в связи со своим включением в Международный зал теннисной славы и появившимися в связи с этим перспективами.
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Госдума 7 июня досрочно прекратила депутатские полномочия единоросса Марата Сафина по его собственному желанию. Соответствующее постановление депутаты приняли большинством голосов.
«Все просто, никаких подводных камней — в прошлом году я вошел в Международный зал теннисной славы, стал первым отечественным спортсменом в нем, и, исходя из этого, появилось много интересных, перспективных предложений, которые были озвучены мне некоторое время назад, — рассказал Сафин. — Тогда я взял время подумать, а теперь решил, что буду действовать в этом направлении. Чтобы не вызывать раздражение у людей, лучше делать профессионально
Сафин удовлетворен результатами работы, проделанной в Госдуме. «Было много интересных проектов, опыт я приобрел огромнейший —
На вопрос, планирует ли Сафин дальнейшее сотрудничество с «Единой Россией», от сообщил, что предложение от партии получил и пока думает над ним.
Российским теннисистам нужен правильный менеджмент
Одним из направлений деятельности Сафина станет спортивный менеджмент. По его мнению, после ухода Евгения Кафельникова, Николая Давыденко, его и Игоря Андреева российский мужской теннис оказался в кризисе.
«Хотелось бы заниматься продвижением наших спортсменов — искать, находить, тренировать, — сообщил Сафин. — У нас был провал после того, как ушли Кафельников, Давыденко, я, Андреев. Да, у нас есть молодые Карен Хачанов, Андрей Рублев, но это все. Молодежь выигрывала юниорские турниры, но это пока не тот профессиональный уровень, нужен правильный менеджмент, все проблемы отсюда».
Сафин планирует и сам выходить на корт. «Играть я планирую, есть ветеранские турниры, и это уже другой подход. Когда ты в зале славы, к тебе
Сафин рассказал, что ему интересен азиатский рынок. «Есть планы сыграть в Японии с Кеем Нисикори, мне интересен азиатский рынок. Думаю сыграть также в Китае, может быть, в Индии. Это было бы интересно, — рассказал собеседник ТАСС. — За меня не будет стыдно».
Сафин не планирует дальнейшего сотрудничества с ФТР
На вопрос ТАСС, планирует ли Сафин дальнейшее сотрудничество с Федерацией тенниса России (ФТР), вице- президентом которой он являлся, он ответил: «Нет, не планирую. Это однозначно».
Сафин входил в региональную группу № 16 федерального списка «Единой России» (Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область), которую возглавлял Вячеслав Никонов. Сафин также входил в состав Госдумы прошлого созыва.
Сафин — двукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытого чемпионата США 2000 года и Австралии 2005 года), он дважды становился обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006) в составе сборной России. В общей сложности россиянин выиграл 15 турниров Ассоциации
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