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9 июня 2017, 16:55 | Теннис | Чемпионат.com

У Остапенко произошёл странный диалог с журналистом на «Ролан Гаррос»

Во время пресс-конференции у финалистки «Ролан Гаррос» Елены Остапенко и журналиста состоялся странный диалог.

В финале, который состоится 10 июня, 20-летняя уроженка Риги сыграет с румынкой Симоной Халеп.

— Не хочу, чтобы это казалось слишком личным вопросом, но последний представитель Латвии, доходивший до финала «Ролан Гаррос», был очень-очень богат. Вы также богаты? У вас много денег?
— О ком речь?
 — Гулбис.
— Он не доходил до финала.
— До полуфинала.
— Это забавный вопрос.
 — Он богат эмоциями.
— Да.
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