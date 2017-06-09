У Остапенко произошёл странный диалог с журналистом на «Ролан Гаррос»
Во время
пресс-конференции у финалистки «Ролан Гаррос» Елены Остапенко и журналиста состоялся странный диалог.
В финале, который состоится 10 июня, 20-летняя уроженка Риги сыграет с румынкой Симоной Халеп.
— Не хочу, чтобы это казалось слишком личным вопросом, но последний представитель Латвии, доходивший до финала «Ролан Гаррос», был
— О ком речь?
— Гулбис.
— Он не доходил до финала.
— До полуфинала.
— Это забавный вопрос.
— Он богат эмоциями.
— Да.
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