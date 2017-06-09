У Остапенко произошёл странный диалог с журналистом на «Ролан Гаррос»

В финале, который состоится 10 июня, 20-летняя уроженка Риги сыграет с румынкой Симоной Халеп.

— Не хочу, чтобы это казалось слишком личным вопросом, но последний представитель Латвии, доходивший до финала «Ролан Гаррос», был очень-очень богат. Вы также богаты? У вас много денег?

— О ком речь?

— Гулбис.

— Он не доходил до финала.

— До полуфинала.

— Это забавный вопрос.

— Он богат эмоциями.

— Да.