Рафаэль Надаль: Статистика ничего не значит. Всё решается на корте
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от встречи с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале «Ролан Гаррос».
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«Мы уже трижды встречались в текущем сезоне — можете поднять статистику, если хотите. Можно вообще говорить только о цифрах, но это не важно. Всё решается на корте.
Или ты побеждаешь и идёшь в финал, или проигрываешь и идёшь домой. Если я буду хорош, то пройду дальше. Если нет — турнир для меня закончится, — цитирует Рафаэля Sport360°.
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