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9 июня 2017, 16:22 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Статистика ничего не значит. Всё решается на корте

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от встречи с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале «Ролан Гаррос».

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> поделился ожиданиями от встречи с австрийцем <span class=error>Домиником</span> <span class=error>Тимом</span> в полуфинале <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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«Мы уже трижды встречались в текущем сезоне — можете поднять статистику, если хотите. Можно вообще говорить только о цифрах, но это не важно. Всё решается на корте.

Или ты побеждаешь и идёшь в финал, или проигрываешь и идёшь домой. Если я буду хорош, то пройду дальше. Если нет — турнир для меня закончится, — цитирует Рафаэля Sport360°.
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Харрисон и Винус сыграют в финале парного Roland Garros

Харрисон и Винус сыграют в финале парного Roland Garros

Американский теннисист Райан Харрисон и представитель Новой Зеландии Майкл Винус в полуфинале парного «Ролан Гаррос» оказались сильнее колумбийцев Хуана-Себастьяна Кабала и Роберта Фараха — 4/6, 6/3, 6/4.
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