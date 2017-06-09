Харрисон и Винус сыграют в финале парного Roland Garros
Американский теннисист Райан Харрисон и представитель Новой Зеландии Майкл Винус в полуфинале парного «Ролан Гаррос» оказались сильнее колумбийцев
Хуана-Себастьяна Кабала и Роберта Фараха — 4/6, 6/3, 6/4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут, за которые Райан и Майкл сделали пять эйсов и два брейка, ошибившись при подаче пять раз. Тогда как
В финале парного турнира Харрисон и Винус сыграют с американцем Дональдом Янгом и мексиканцем Сантьяго Гонсалесом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter