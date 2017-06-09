Харрисон и Винус сыграют в финале парного Roland Garros

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Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут, за которые Райан и Майкл сделали пять эйсов и два брейка, ошибившись при подаче пять раз. Тогда как Хуан-Себастьян и Роберт четырежды подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив семь двойных ошибок.

В финале парного турнира Харрисон и Винус сыграют с американцем Дональдом Янгом и мексиканцем Сантьяго Гонсалесом.