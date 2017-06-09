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https://sport.mail.ru/news/tennis/30031715/
9 июня 2017, 16:14 | Теннис | GoTennis.ru

Харрисон и Винус сыграют в финале парного Roland Garros

Американский теннисист Райан Харрисон и представитель Новой Зеландии Майкл Винус в полуфинале парного «Ролан Гаррос» оказались сильнее колумбийцев Хуана-Себастьяна Кабала и Роберта Фараха — 4/6, 6/3, 6/4.

Американский теннисист <span class=error>Райан</span> <span class=error>Харрисон</span> и представитель Новой Зеландии Майкл <span class=error>Винус</span> в полуфинале парного <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> оказались сильнее колумбийцев <nobr>Хуана-Себастьяна</nobr> Кабала и Роберта <span class=error>Фараха</span> — 4/6 6/3 6/4. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут, за которые Райан и Майкл сделали пять эйсов и два брейка, ошибившись при подаче пять раз. Тогда как Хуан-Себастьян и Роберт четырежды подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив семь двойных ошибок.

В финале парного турнира Харрисон и Винус сыграют с американцем Дональдом Янгом и мексиканцем Сантьяго Гонсалесом.
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