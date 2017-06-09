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https://sport.mail.ru/news/tennis/30031321/
9 июня 2017, 15:45 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Мыскина и Тозья проиграли Навратиловой и Дэвенпорт на турнире легенд

Экс-вторая ракетка мира, 35-летняя россиянка Анастасия Мыскина, и экс-третья ракетка мира, 49-летняя француженка Натали Тозья, уступили во втором матче турнира легенд «Ролан Гаррос».

<nobr>Экс-вторая</nobr> ракетка мира 35-летняя россиянка Анастасия <span class=error>Мыскина</span> и <nobr>экс-третья</nobr> ракетка мира 49-летняя француженка <span class=error>Натали</span> <span class=error>Тозья</span> уступили во втором матче турнира легенд <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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В решающем поединке группы Анастасия и Натали не смогли одолеть экс-первых ракеток мира из США, 60-летнюю Мартину Навратилову и 41-летнюю Линдсей Дэвенпорт.

Таким образом, Мартина и Линдсэй вышли в финал соревнований, а Мыскина и Тозья завершили выступление на парном турнире легенд.
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