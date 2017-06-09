Париж. Мыскина и Тозья проиграли Навратиловой и Дэвенпорт на турнире легенд

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В решающем поединке группы Анастасия и Натали не смогли одолеть экс-первых ракеток мира из США, 60-летнюю Мартину Навратилову и 41-летнюю Линдсей Дэвенпорт.

Таким образом, Мартина и Линдсэй вышли в финал соревнований, а Мыскина и Тозья завершили выступление на парном турнире легенд.