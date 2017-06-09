Париж. Мыскина и Тозья проиграли Навратиловой и Дэвенпорт на турнире легенд
Экс-вторая ракетка мира, 35-летняя россиянка Анастасия Мыскина, и экс-третья ракетка мира, 49-летняя француженка Натали Тозья, уступили во втором матче турнира легенд «Ролан Гаррос».
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В решающем поединке группы Анастасия и Натали не смогли одолеть
Таким образом, Мартина и Линдсэй вышли в финал соревнований, а Мыскина и Тозья завершили выступление на парном турнире легенд.
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