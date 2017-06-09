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https://sport.mail.ru/news/tennis/30031099/
9 июня 2017, 15:26 | Теннис | GoTennis.ru

Первушина и Потапова стали финалистками парного «Ролан Гаррос» среди девушек

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Олеся Первушина в полуфинале парного French Open среди девушек взяли верх над японкой Яюми Миямото и китаянкой Цзю Ван — 6/3, 3/6, 10:6.

Российские теннисистки Анастасия <span class=error>Потапова</span> и <span class=error>Олеся</span> <span class=error>Первушина</span> в полуфинале парного French <span class=error>Open</span> среди девушек взяли верх над японкой <span class=error>Яюми</span> <span class=error>Миямото</span> и китаянкой <span class=error>Цзю</span> Ван — 6/3 3/6 10:6. Увеличить
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За 1 час 29 минут матча Анастасия и Олеся сделали пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Аюми и Цзю выполнили одну подачу навылет и реализовали пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки.

В финале парного «мэйджора» среди юниорок Первушина и Потапова сыграют либо с канадками Бьянкой Андрееску и Кэрсон Брэнстин, либо с дуэтом в составе аргентинки Марии Лурдес Карле и британки Франчески Джонс.
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