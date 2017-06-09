Первушина и Потапова стали финалистками парного «Ролан Гаррос» среди девушек
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Олеся Первушина в полуфинале парного French Open среди девушек взяли верх над японкой Яюми Миямото и китаянкой Цзю Ван — 6/3, 3/6, 10:6.
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За 1 час 29 минут матча Анастасия и Олеся сделали пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Аюми и Цзю выполнили одну подачу навылет и реализовали пять
В финале парного «мэйджора» среди юниорок Первушина и Потапова сыграют либо с канадками Бьянкой Андрееску и Кэрсон Брэнстин, либо с дуэтом в составе аргентинки Марии Лурдес Карле и британки Франчески Джонс.
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