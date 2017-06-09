Первушина и Потапова стали финалистками парного «Ролан Гаррос» среди девушек

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За 1 час 29 минут матча Анастасия и Олеся сделали пять брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Аюми и Цзю выполнили одну подачу навылет и реализовали пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки.

В финале парного «мэйджора» среди юниорок Первушина и Потапова сыграют либо с канадками Бьянкой Андрееску и Кэрсон Брэнстин, либо с дуэтом в составе аргентинки Марии Лурдес Карле и британки Франчески Джонс.