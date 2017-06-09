Екатерина Бычкова стала куратором выставки картин

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Сделав паузу в профессиональных выступлениях, Екатерина стала увлекаться живописью и собрала шесть художников для создания собственной выставки.

«Цифра шесть сложилась случайно по количеству участниц. В итоге оказалась очень символичной и перекликающейся с определёнными работами художников. Отвечающая за свободу и одновременно единение и гармонию противоположностей, она как нельзя лучше легла в название, подчеркивая чувственность и внутренние эмоции каждой из авторов представленных работ».