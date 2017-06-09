Париж. Елена Рыбакина не смогла пробиться в финал соревнований среди юниоров
543-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, потерпела поражение от американки Уитни Осуигве со счётом 4/6, 4/6 в полуфинале юниорского «мэйджора» в Париже.
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Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время 17-летняя Рыбакина отметилась одним эйсов, одной ошибкой при подаче и одним брейком, а 15-летняя Осуигве ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три
В финале «Ролан Гаррос» среди юниоров Осуигве сразится со своей соотечественницей Клер Лиу.
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