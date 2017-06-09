Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30029713/
9 июня 2017, 13:57 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Елена Рыбакина не смогла пробиться в финал соревнований среди юниоров

543-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, потерпела поражение от американки Уитни Осуигве со счётом 4/6, 4/6 в полуфинале юниорского «мэйджора» в Париже.

543-я ракетка мира россиянка Елена <span class=error>Рыбакина</span> потерпела поражение от американки <span class=error>Уитни</span> Осуигве со счётом 4/6 4/6 в полуфинале <span class=error>юниорского</span> мэйджора в Париже. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время 17-летняя Рыбакина отметилась одним эйсов, одной ошибкой при подаче и одним брейком, а 15-летняя Осуигве ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В финале «Ролан Гаррос» среди юниоров Осуигве сразится со своей соотечественницей Клер Лиу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 июня

Екатерина Бычкова стала куратором выставки картин (фото)

Иван Лендл: Маррею нужно работать и не искать оправдания

Стэн Вавринка: Прошлогоднее поражение от Энди не значит ничего. За год всё изменилось