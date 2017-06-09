Марта Пайгина проиграла в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»

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Матч продолжался 49 минут. За это время 18-летняя Пайгина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк, а 17-летняя Лиу выполнила три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В финале юниорского French Open Лиу сыграет со своей соотечественницей Уитни Осуигве.