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https://sport.mail.ru/news/tennis/30029522/
9 июня 2017, 13:44 | Теннис | GoTennis.ru

Марта Пайгина проиграла в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»

330-я ракетка мира, россиянка Марта Пайгина, уступила американке Клер Лиу, занимающей 351-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 0/6 в полуфинале Открытого первенства Франции среди юниоров.

330-я ракетка мира россиянка Марта <span class=error>Пайгина</span> уступила американке <span class=error>Клер</span> <span class=error>Лиу</span> занимающей 351-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 0/6 в полуфинале Открытого первенства Франции среди юниоров. Увеличить
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Матч продолжался 49 минут. За это время 18-летняя Пайгина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк, а 17-летняя Лиу выполнила три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В финале юниорского French Open Лиу сыграет со своей соотечественницей Уитни Осуигве.
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