Марта Пайгина проиграла в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»
330-я ракетка мира, россиянка Марта Пайгина, уступила американке Клер Лиу, занимающей 351-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 0/6 в полуфинале Открытого первенства Франции среди юниоров.
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Матч продолжался 49 минут. За это время 18-летняя Пайгина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк, а 17-летняя Лиу выполнила три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть
В финале юниорского French Open Лиу сыграет со своей соотечественницей Уитни Осуигве.
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