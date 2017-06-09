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9 июня 2017, 13:17 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова, предположительно, получила травму

Экс-первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова, предположительно, вновь получила травму.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> предположительно вновь получила травму. Увеличить
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«Когда ты просто хочешь выйти на пробежку», — написала Шарапова на своей странице в Instagram, снабдив пост старой фотографией.

Напомним, что ранее Мария получила травму на турнире в Риме, после которой регулярно сообщала своим подписчикам о ходе восстановления.
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