Мария Шарапова, предположительно, получила травму
Экс-первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова, предположительно, вновь получила травму.
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Видимо, что-то случилось...
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«Когда ты просто хочешь выйти на пробежку», — написала Шарапова на своей странице в Instagram, снабдив пост старой фотографией.
Напомним, что ранее Мария получила травму на турнире в Риме, после которой регулярно сообщала своим подписчикам о ходе восстановления.
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