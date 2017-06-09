Вспомнить всё. Лучшие женские матчи «Ролан Гаррос» в истории

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На протяжении всего времени существования турнира бессмертные чемпионы вроде Макса Декюжи, Жана Боротры, Рене Лакоста, Фреда Перри, Анри Коше, Рода Лэйвера, Ивана Лендла, Бьорна Борга, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Новака Джоковича, Сюзан Ленглен, Дорис Харт, Маргарет Смит, Крис Эверт, Мартины Навратиловой, Штеффи Граф, Моники Селеш, Серены Уильямс и Марии Шараповой дарили зрителям невероятные эмоции.

Эти имена уже вписаны в историю тенниса. В преддверии финалов Открытого первенства Франции-2017 мы предлагаем вам вспомнить десять лучших матчей в женском одиночном разряде, которые когда-либо проходили на парижских кортах. Это не рейтинг, а просто подборка лучших противостояний.

1. Сюзан Ленглен — Маргарит Брокди (1920 год) — 6/1, 7/5.

Это была первая историческая победа Сюзан Ленглен на French Open. Тогда она в двух сетах обыграла свою соотечественницу. Именно Ленглен, известная по прозвищу La Divine, стала первой настоящей звездой женского тенниса.

2. Анджела Мортимер — Дороти Ноуд (1955 год) — 2/6, 7/5, 10:8.

Что это был за матч! Конечно, по сравнению с современными поединками это была совершенно другая эпоха, но эти две теннисистки показали великолепное противостояние, победа в котором досталась британке после трёх непростых сетов.

3. Маргарет Корт — Крис Эверт (1973 год) — 6/7, 7/6, 6/4.

Одно из величайших противостояний в истории женского тенниса, которое можно было наблюдать на French Open. Две звёздный теннисистки, но победитель может быть только один: после трёх великолепных сетов австралийка завоевала свой четвёртый титул в Париже.

4. Серена Уильямс — Винус Уильямс (2002 год) — 7/5, 6/3.

Это было первое противостояние сестёр Уильямс в финале турнира «Большого шлема». Исторический матч, победу в котором в двух сетах одержала Серена Уильямс.

5. Крис Эверт — Мартина Навратилова (1985 год) — 6/3, 6/7 (4), 7/5.

Один из самых красивых и захватывающих матчей на Открытом чемпионате Франции и в женском теннисе в целом. После трёх непростых партий Эверт всё же удалось одержать победу.

6. Аранта Санчес-Викарио — Штеффи Граф (1989 год) — 7/6 (6), 3/6, 7/5.

Ещё одно величайшее противостояние в женском теннисе на «Ролан Гаррос». По итогам трёх партий испанке всё же удалось нанести поражение немке, которая считалась фаворитом этого матча.

7. Штеффи Граф — Мартина Навратилова (1987 год) — 6/4, 4/6, 8/6.

Ещё одна страница в истории тенниса. На корте встретились две непримиримые соперницы. В результате упорного трёхсетового противостояния немка одержала свою первую победу в Париже.

8. Моника Селеш — Штеффи Граф (1992 год) — 6/2, 3/6, 10:8.

Моника Селеш была одной из сильнейших соперниц в женском теннисе в 1990-е годы, особенно на «Ролан Гаррос», где в 1992 году ей удалось в трёх сетах одолеть Штеффи Граф.

9. Дженнифер Каприати — Ким Клийстерс (2001 год) — 1/6, 6/4, 12:10.

Это был финал, которого не ожидал никто. Каприати провела просто невероятный матч, завоевав свой второй трофей на турнирах «Большого шлема» и первый на «Ролан Гаррос».

10. Мария Шарапова — Симона Халеп (2014 год) — 6/4, 6/7 (5), 6/4.

Чтобы выиграть свой второй титул на Открытом первенстве Франции, Марии нужно было показать лучшее, на что она способна, в поединке с Симоной Халеп. После трёх сетов сибирячка завоевала свой пятый трофей на турнирах «Большого шлема».