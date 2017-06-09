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https://sport.mail.ru/news/tennis/30026666/
9 июня 2017, 10:46 | Теннис | GoTennis.ru

Милош Раонич прекратил сотрудничество с Рихардом Крайчеком

Канадец Милош Раонич решил прекратить работу со своим наставником, голландцем Рихардом Крайчеком, с которым он сотрудничал с декабря 2016 года.

Канадец <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> решил прекратить работу со своим наставником голландцем <span class=error>Рихардом</span> <span class=error>Крайчеком</span> с которым он сотрудничал с декабря 2016 года. Увеличить
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«Мой тренер Рихард Крайчек и я решили прекратить наше сотрудничество. Такое решение было приняло по обоюдному согласию. Я хотел бы поблагодарить его за его работу, ответственность и профессионализм и пожелать ему всего наилучшего», — написал Раонич в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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