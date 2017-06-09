Милош Раонич прекратил сотрудничество с Рихардом Крайчеком
Канадец Милош Раонич решил прекратить работу со своим наставником, голландцем Рихардом Крайчеком, с которым он сотрудничал с декабря 2016 года.
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«Мой тренер Рихард Крайчек и я решили прекратить наше сотрудничество. Такое решение было приняло по обоюдному согласию. Я хотел бы поблагодарить его за его работу, ответственность и профессионализм и пожелать ему всего наилучшего», — написал Раонич в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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