Рохан Бопанна впервые стал чемпионом «мэйджора»

Таким образом, Рохан завоевал первый титул «Шлема» в карьере — через четырнадцать лет после начала профессиональных выступлений.

Отметим, что 37-летнего Бопанну с победой поздравил его соотечественник Махеш Бхупати, который тоже побеждал на «Ролан Гаррос» в миксте.