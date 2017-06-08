Рохан Бопанна впервые стал чемпионом «мэйджора»
Индийский теннисист Рохан Бопанна в дуэте с канадкой Габриэлой Дабровски выиграл финальный матч Открытого первенства Франции в смешанном разряде против немки
Анны-Лены Грёнефельд и колумбийца Роберта Фараха.
Таким образом, Рохан завоевал первый титул «Шлема» в карьере — через четырнадцать лет после начала профессиональных выступлений.
Отметим, что 37-летнего Бопанну с победой поздравил его соотечественник Махеш Бхупати, который тоже побеждал на «Ролан Гаррос» в миксте.
«20 лет спустя. Рохан, видишь
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