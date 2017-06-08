Габриэла Дабровски стала первой канадкой, выигравшей «Шлем»

20-летняя Елена Остапенко из Латвии стала самой юной финалисткой турнира «Большого шлема» с 2009 года, обыграв в полуфинале Открытого чемпионата Франции швейцарку Тимеа Бачински. За титул она поспорит с румынкой Симоной Халеп.