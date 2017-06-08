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https://sport.mail.ru/news/tennis/30023247/
8 июня 2017, 23:24 | Теннис | GoTennis.ru

Габриэла Дабровски стала первой канадкой, выигравшей «Шлем»

Канадская теннисистка Габриэла Дабровски в дуэте с индийцем Роханом Бопанной выиграла финальный матч Открытого первенства Франции в смешанном разряде против немки Анны-Лены Грёнефельд и колумбийца Роберта Фараха.

Таким образом, спортсменка стала первой представительницей Канады, которой удалось стать чемпионкой турнира «Большого шлема».

Напомним, что в 2014 году ещё одна представительница Канады Эжени Бушар играла в одиночном финале Уимблдона.
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