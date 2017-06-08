Сенсация от латвийского стрелка

По удивительному стечению обстоятельств Тимеа Бачински и Елена Остапенко довелось сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Франции именно в день своего рождения — 8 июня. Бачински к своему 28-летнию добралась до этой стадии турнира на грунтовом «Шлеме» во второй раз за три года. 20-летняя Остапенко прежде лишь однажды (в Австралии в этом году) доходила на мэйджоре до третьего круга, а в основной сетке Roland Garros до этого года ни одного матча не выигрывала. Но в этот же раз в Париже Остапенко оставила не у дел и олимпийскую чемпионку Рио Монику Пуиг, и победительницу US Open-2011 Саманту Стосур, и экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки.

ВОЙНА СТИЛЕЙ

В полуфинале представительница Латвии, которая говорит по-русски, встречалась с хорошо знакомой соперницей. «Можно сказать, что мы добрые подруги, — рассказывала латвийка о Бачински. — Мы играли в паре в Китае в прошлом году и многое друг о друге узнали. Тимеа — прекрасный человек. Думаю, нас ждет интересный матч». Каким получится поединок, действительно было любопытно. На одной стороне корта — Бачински, которая любит укорачивать, менять направление полета мяча и сбивать соперницу с ритма, с другой — совсем негрунтовая Остапенко, в любой ситуации предпочитающая пробивать на вылет.

В зрелищном первом сете каждая из теннисисток старалась действовать от себя и набирать очки собственной активной игрой. Соперницы трижды обменивались геймами на подачах, но ни одной не удавалось уйти в отрыв. При счете 6:5 латвийка подавала на партию, но упустила гейм, и все решалось на тай-брейке. Там со счета 3:3 Остапенко активно выиграла три мяча подряд, дважды прострелив по линиям, и заработала тройной сетбол. Использовала она вторую попытку, пойдя с подачи к сетке и вколотив мяч в корт — 7:6 (7:4).

Во второй партии Елена продолжила гнуть свою линию. Она почти в пять раз превзошла соперницу по количеству «виннерсов» — 14 против 3, но и ошибалась много — за сет набралось 17 невынужденых. Ключевым оказался седьмой гейм, в котором латвийка с 40:0 упустила свою подачу. Это обстоятельство заметно выбило незаматеревшую еще Остапенко из колеи. При 3:5 она вновь наошибилась, подарив сопернице двойной сетбол. Первый, задавив соперницу мощью, Остапенко спасла, а на втором сделала двойную ошибку. Окончательно расклеиться полуфиналистка-дебютантка себе, впрочем, не позволила.

УСПЕТЬ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Решающая партия началась с трех брейков подряд, а при 2:1 Остапенко выстояла в девятиминутном гейме с пятью «ровно», но без единого брейк-пойнта, использовала свой шестой геймбол и ушла в отрыв — 3:1. Впрочем, все не могло быть так просто. Собственными ошибками латвийка вновь помогла сопернице сравнять счет — 3:3. А потом слабину дала уже Бачински. Она не справилась с давлением юной оппонентки, искавшей и находившей возможности для атаки, и сама, к тому же, наошибалась в ключевые моменты. Поведя 5:3 и 15:15 Остапенко дважды подряд приняла на вылет. Один матчбол она упустила, а на втором — завершила розыгрыш плотным ударом в угол. В активе Елены в итоге оказалось 50 активно выигранных очков.

Стоит ли говорить, что радости латвийской теннисистки не было предела? Она стала самой юной финалисткой турнира «Большого шлема» почти за восемь лет — с тех пор, как Каролин Возняцки в 19 лет играла в финале US Open-2009. Корни другого перекрытого ею достижения уходят в куда более далекое прошлое: Остапенко — первая «несеянная» финалистка Roland Garros за 34 года. Тогда в решающий матч пробилась югославка Мима Яушовец, уступившая Крис Эверт.

И уж совсем удивительным может стать то, что титул на турнире «Большого шлема» может стать для Елены дебютным. В последний раз подобным образом отличился уникальный в своем роде бразилец Густаво Куэртен, праздновавший первую победу также на Roland Garros. Правда, для этого еще надо одержать победу в финале. Причем Остапенко, похоже, было не важно, кто станет ее соперницей в субботу. В ответ на вопрос, будет ли она смотреть другой полуфинал, ответила: «Вряд ли. Сегодня же мой день рождения! Надо же все-таки его как-то отметить».

МАСТЕР ЗАЩИТЫ

Второй полуфинал также растянулся на три сета. Каролина Плишкова, которая вообще не особо любит играть на грунте, и даже сказала фразу: «Не думаю, что стала лучше действовать на земле, но почему-то побеждаю», в этом поединке постаралась. У нее был резон — выиграй она у Халеп, в понедельник стала бы первой ракеткой мира. Вторая «сеяная» завершила встречу с 45 активно выигранными очками и 55 невынужденными ошибками. Большое количество брака в итоге и оказалось ключевым. У румынки соотношение составило скромные 14−14, хотя в важные моменты и она, не тушуясь, брала инициативу в свои руки. В середине второй партии финалистка Roland Garros-2014 дала слабину, сама стала больше ошибаться, за что и поплатилась сетом. Зато в решающем вырывалась вперед — 4:1. Могла Халеп еще больше увеличить отрыв и, по сути, снять вопросы о победителе, но вместо этого проиграла и шестой гейм на чужой подаче, и седьмой на своей. Это, впрочем, ее особо не смутило и в конечном итоге она завершила матч в свою пользу — 6:4, 3:6, 6:3.

Румынская теннисистка, которая за два дня до старта турнира оценивала свои шансы принять в нем участие как 50 на 50, а в четвертьфинале с Элиной Свитолиной ушла с матчбола, теперь оказалась в одной победе от своего первого титула на «Большом шлеме» и лидерства в мировом рейтинге.