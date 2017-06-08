Сенсация от латвийского стрелка
20-летняя Елена Остапенко из Латвии стала самой юной финалисткой турнира «Большого шлема» с 2009 года, обыграв в полуфинале Открытого чемпионата Франции швейцарку Тимеа Бачински. За титул она поспорит с румынкой Симоной Халеп.
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По удивительному стечению обстоятельств Тимеа Бачински и Елена Остапенко довелось сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Франции именно в день своего рождения — 8 июня. Бачински к своему 28-летнию добралась до этой стадии турнира на грунтовом «Шлеме» во второй раз за три года. 20-летняя Остапенко прежде лишь однажды (в Австралии в этом году) доходила на мэйджоре до третьего круга, а в основной сетке Roland Garros до этого года ни одного матча не выигрывала. Но в этот же раз в Париже Остапенко оставила не у дел и олимпийскую чемпионку Рио Монику Пуиг, и победительницу US Open-2011 Саманту Стосур, и
ВОЙНА СТИЛЕЙ
В полуфинале представительница Латвии, которая говорит
В зрелищном первом сете каждая из теннисисток старалась действовать от себя и набирать очки собственной активной игрой. Соперницы трижды обменивались геймами на подачах, но ни одной не удавалось уйти в отрыв. При счете 6:5 латвийка подавала на партию, но упустила гейм, и все решалось на
Во второй партии Елена продолжила гнуть свою линию. Она почти в пять раз превзошла соперницу по количеству «виннерсов» — 14 против 3, но и ошибалась много — за сет набралось 17 невынужденых. Ключевым оказался седьмой гейм, в котором латвийка с 40:0 упустила свою подачу. Это обстоятельство заметно выбило незаматеревшую еще Остапенко из колеи. При 3:5 она вновь наошибилась, подарив сопернице двойной сетбол. Первый, задавив соперницу мощью, Остапенко спасла, а на втором сделала двойную ошибку. Окончательно расклеиться
УСПЕТЬ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Решающая партия началась с трех брейков подряд, а при 2:1 Остапенко выстояла в девятиминутном гейме с пятью «ровно», но без единого
Стоит ли говорить, что радости латвийской теннисистки не было предела? Она стала самой юной финалисткой турнира «Большого шлема» почти за восемь лет — с тех пор, как Каролин Возняцки в 19 лет играла в финале US Open-2009. Корни другого перекрытого ею достижения уходят в куда более далекое прошлое: Остапенко — первая «несеянная» финалистка Roland Garros за 34 года. Тогда в решающий матч пробилась югославка Мима Яушовец, уступившая Крис Эверт.
И уж совсем удивительным может стать то, что титул на турнире «Большого шлема» может стать для Елены дебютным. В последний раз подобным образом отличился уникальный в своем роде бразилец Густаво Куэртен, праздновавший первую победу также на Roland Garros. Правда, для этого еще надо одержать победу в финале. Причем Остапенко, похоже, было не важно, кто станет ее соперницей в субботу. В ответ на вопрос, будет ли она смотреть другой полуфинал, ответила: «Вряд ли. Сегодня же мой день рождения! Надо же
МАСТЕР ЗАЩИТЫ
Второй полуфинал также растянулся на три сета. Каролина Плишкова, которая вообще не особо любит играть на грунте, и даже сказала фразу: «Не думаю, что стала лучше действовать на земле, но
Румынская теннисистка, которая за два дня до старта турнира оценивала свои шансы принять в нем участие как 50 на 50, а в четвертьфинале с Элиной Свитолиной ушла с матчбола, теперь оказалась в одной победе от своего первого титула на «Большом шлеме» и лидерства в мировом рейтинге.
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