Румынская теннисистка Халеп вышла в финал Открытого чемпионата Франции

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу румынской спортсменки. 25-летняя Халеп во второй раз в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции. В 2014 году она в решающем матче соревнований уступила россиянке Марии Шараповой.

В финале Халеп, «посеянная» на турнире под третьим номером, сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.