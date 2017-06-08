Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30022724/
8 июня 2017, 21:32 | Теннис | ТАСС

Румынская теннисистка Халеп вышла в финал Открытого чемпионата Франции

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Румынка Симона Халеп одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинале Открытого чемпионата Франции (призовой фонд — более €36 млн) — второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу румынской спортсменки. 25-летняя Халеп во второй раз в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции. В 2014 году она в решающем матче соревнований уступила россиянке Марии Шараповой.

В финале Халеп, «посеянная» на турнире под третьим номером, сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Бабаев: "Спартак" и ЦСКА в РФПЛ сезона-2017/18 встретятся 13 августа и 10 декабря

ЦСКА обыграл "Химки" в первом матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБ

Марио Фернандес получил право выступать за сборную России по футболу