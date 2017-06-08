Хулиганка и фанатка Серены. Кто такая Елена Остапенко

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1) В теннис Остапенко привела мама. Она была ее первым тренером и остается основной наставницей дочери до сих пор. Они тезки — маму зовут Елена Яковлева. Возможно, именно поэтому теннисистку родные и друзья называют Аленой.

2) Отец Елены — Евгений Остапенко играл в одном из украинских футбольных клубов. О чем сама и сообщила журналистам после победы над Самантой Стосур в четвертом круге. Как называлась команда, девушка не знает.

3) В детстве Остапенко занималась спортивными бальными танцами, отдавая предпочтение латиноамериканскому направлению. «Но мои результаты в теннисе были намного лучше, да и удовольствия от тенниса получала больше», — уточняет 20-летняя спортсменка. К тому же, всех нормальных партнеров разбирали на летних сборах, в то время как Елена оттачивала теннисное мастерство. В конечном итоге, она отдала предпочтение игре с ракеткой. Но до сих пор любит танцевать для себя, а ее любимый танец — самба.

4) Кумиром Остапенко была Серена Уильямс. «Мне нравится то, как она играет. И она — великая чемпионка. Поэтому я все время следила за ней. В детстве постоянно смотрела ее матчи», — говорит она. Три года назад Остапенко была гостем в ложе соотечественника Эрнеста Гулбиса, когда тот сенсационно выходил в полуфинал Roland Garros.

5) Юниоркой Остапенко была одной из самых заметных в своем возрасте. В 2011 году она выиграла престижнейший детский турнир Las Petit As во Франции и Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Трабзоне, а в 2014-м — юниорский Уимблдон.

6) Елена не считает грунт своим любимым покрытием. Парижская земля, впрочем, ей вполне по душе. «Здесь грунт не такой, как в других местах. Он достаточно быстрый и подходит моему стилю игры», — говорит она.

7) Совершенствовать игру на грунте Остапенко помогает обладательница десяти грунтовых титулов в одиночном разряде и двукратная чемпионка Roland Garros в паре испанка Анабель Медина Гарригес, которая пока является действующим игроком, но восстанавливается после тяжелой травмы плеча. С Остапенко она работает в качестве консультанта.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡Contenta con la victoria y pase a Octavos de final de Jelena Ostapenko! ¡Seguimos en la pelea! ?? <a href="https://t.co/f61Erx1CMl">pic.twitter.com/f61Erx1CMl</a></p>— Anabel Medina (@anabelmedina) <a href="https://twitter.com/anabelmedina/status/870743401871945728">2 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

8) Остапенко не отличается примерным поведением по ходу матчей. К примеру, в январе 2016-го на турнире в Окленде она чудом избежала дисквалификации, когда с досады швырнула ракетку в мальчика, подающего мячи. Юная теннисистка заверила судью, что ракетка выскользнула у нее из рук случайно и отделалась предупреждением, хотя ее соперница — Наоми Броади — настаивала, что такие случайности исключены.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">When you're not a fan of kids <a href="https://t.co/7FBv3yCMQp">pic.twitter.com/7FBv3yCMQp</a></p>— WTA Reactions (@WTAreactions) <a href="https://twitter.com/WTAreactions/status/684574809469120512">6 января 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

9) Остапенко также отличается емкими выражениями во время общения с мамой-тренером на корте. К примеру, во время матча с Каролиной Плишковой на турнире в Цинциннати в прошлом году она заявила, что вообще не хочет играть. А ее фраза об игре Агнешки Радвански — «Она ничего не делает! Я играю в 500 раз лучше» — стала крылатой.

10) Латвийка играла в финалах трех турниров WTA — Квебек-2015, Доха-2016 и Чарльстон-2017, но пока не имеет в своем активе ни одного титула. Если в субботу она возьмет первый приз на Roland Garros, то повторит достижение Густаво Куэртена, завоевавшего дебютный титул именно в Париже. Произошло это 8 июня 1997 года — в тот самый день, когда Елена Остапенко появилась на свет.