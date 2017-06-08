Хулиганка и фанатка Серены. Кто такая Елена Остапенко
Десять фактов о сенсационной финалистке Открытого чемпионата Франции — латвийке Елене Остапенко.
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1) В теннис Остапенко привела мама. Она была ее первым тренером и остается основной наставницей дочери до сих пор. Они тезки — маму зовут Елена Яковлева. Возможно, именно поэтому теннисистку родные и друзья называют Аленой.
2) Отец Елены — Евгений Остапенко играл в одном из украинских футбольных клубов. О чем сама и сообщила журналистам после победы над Самантой Стосур в четвертом круге. Как называлась команда, девушка не знает.
3) В детстве Остапенко занималась спортивными бальными танцами, отдавая предпочтение латиноамериканскому направлению. «Но мои результаты в теннисе были намного лучше, да и удовольствия от тенниса получала больше», — уточняет 20-летняя спортсменка. К тому же, всех нормальных партнеров разбирали на летних сборах, в то время как Елена оттачивала теннисное мастерство. В конечном итоге, она отдала предпочтение игре с ракеткой. Но до сих пор любит танцевать для себя, а ее любимый танец — самба.
4) Кумиром Остапенко была Серена Уильямс. «Мне нравится то, как она играет. И она — великая чемпионка. Поэтому я все время следила за ней. В детстве постоянно смотрела ее матчи», — говорит она. Три года назад Остапенко была гостем в ложе соотечественника Эрнеста Гулбиса, когда тот сенсационно выходил в полуфинал Roland Garros.
5) Юниоркой Остапенко была одной из самых заметных в своем возрасте. В 2011 году она выиграла престижнейший детский турнир Las Petit As во Франции и Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Трабзоне, а в 2014-м — юниорский Уимблдон.
6) Елена не считает грунт своим любимым покрытием. Парижская земля, впрочем, ей вполне по душе. «Здесь грунт не такой, как в других местах. Он достаточно быстрый и подходит моему стилю игры», — говорит она.
7) Совершенствовать игру на грунте Остапенко помогает обладательница десяти грунтовых титулов в одиночном разряде и двукратная чемпионка Roland Garros в паре испанка Анабель Медина Гарригес, которая пока является действующим игроком, но восстанавливается после тяжелой травмы плеча. С Остапенко она работает в качестве консультанта.
8) Остапенко не отличается примерным поведением по ходу матчей. К примеру, в январе 2016-го на турнире в Окленде она чудом избежала дисквалификации, когда с досады швырнула ракетку в мальчика, подающего мячи. Юная теннисистка заверила судью, что ракетка выскользнула у нее из рук случайно и отделалась предупреждением, хотя ее соперница — Наоми Броади — настаивала, что такие случайности исключены.
9) Остапенко также отличается емкими выражениями во время общения с
10) Латвийка играла в финалах трех турниров WTA — Квебек-2015, Доха-2016 и Чарльстон-2017, но пока не имеет в своем активе ни одного титула. Если в субботу она возьмет первый приз на Roland Garros, то повторит достижение Густаво Куэртена, завоевавшего дебютный титул именно в Париже. Произошло это 8 июня 1997 года — в тот самый день, когда Елена Остапенко появилась на свет.
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