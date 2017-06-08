Борис Собкин: Поражение Джоковича - это не сенсация

— Борис Львович, давайте начнём с главного — сенсационной победы Доминика Тима над Новаком Джоковичем. В чём причина такого исхода матча?

— Это не сенсация. К сожалению, для Джоковича всё шло к тому: он — в кризисе. Это очевидно. И в психологическом, и в чисто теннисном. Причину я объяснить не могу, потому что не знаю нюансов. Хотя на этом «Ролан Гаррос» и пообщался с Джоковичем в неформальной обстановке: у него проблемы с локтем и Миша Южный предложил Новаку обратиться к тому же врачу, что помогал самому Мише — профессору Блюму.



— Можно ли предположить, что причина кризиса состоит в том, что серб разогнал всю свою прежнюю команду?

— Я очень хорошо отношусь к Вайде, которого давно знаю. Но дело в том, что или сам Марьян не предложил подопечному пути выхода из кризиса, либо его предложение не устроило Джоковича.



— Говорят, что Беккер покинул команду серба, потому что тот не выполнил его ультиматум: либо он, либо гуру, которому Джокович безоговорочно доверяет.

— Я не хочу это обсуждать, потому что, на мой взгляд, Беккер — это больше пи-ар, нежели настоящая тренерская работа. Он, по моему убеждению, ничего не привнёс в игру Джоковича. Его роль в команде Новака для меня сомнительна.



— Давайте поговорим о двух других четвертьфиналах, потому что матч с участием Рафаэля Надаля обсуждать нечего.

— Да, о чём тут говорить. Всё ожидаемо.



— А вот два других поединка, вероятно, могли дать пищу для размышлений.

— Меня удивила не сама победа Вавринки над Чиличем, а то, что она была достигнута относительно легко, в трёх сетах. У Марина сейчас нет той игры, что принесла ему титул US Open. Правда, я не вижу у него проблем, но и прогресса нет. А в современном теннисе, даже если ты всего лишь стоишь на месте, а не регрессируешь, всё равно это означает отставание, потому что все остальные твои конкуренты движутся вперёд. Что касается матча Маррея и Нишикори, японец провёл блестяще первый сет, а дальше «сдулся».



— Сможет ли Тим одолеть Надаля, учитывая их предыдущую встречу в Риме, где победил австриец?

— Тот успех совершенно ни о чём не говорит, потому что на том же «Мастерсе» Тим проиграл Джоковичу, которого уже одолел в Париже. Результат обоих полуфиналов будет определяться завтра в конкретных условиях: кто в какой форме находится и как подготовился к матчу.



— Тем не менее, что бы Вы посоветовали Стэну Вавринке, чтобы не повторилась прошлогодняя история, когда он, выиграв турнир в Женеве, в полуфинале «Ролан Гаррос» уступил всё тому же Энди Маррею?

— Он должен играть хорошо. И это касается всех полуфиналистов, а не только Вавринки. До одной четвёртой включительно вся четвёрка показывала хороший теннис. А Маррей к тому же в игре шёл по нарастающей.



— Знаю, что Вы не любите комментировать женские матчи, но не могу не спросить: что произошло в поединке Элины Свитолиной и Симоны Халеп, раз украинка умудрилась проиграть, ведя 6/3, 5/1 и имея матчпойнт?

— Это теннис. И я бы не стал делать упор на слово «женский». А как Федерер проиграл кому-то из французов, Монфису или Цонга, не помню, в Канаде. Он тоже имел выигранный сет и вёл во втором со счётом 5/1. Конечно, это событие неординарное. Но таких проигрышей в мировом теннисе много. Потому что часто победа достигается не без везения.