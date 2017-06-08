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https://sport.mail.ru/news/tennis/30021642/
8 июня 2017, 19:00 | Теннис | ТАСС

Латвийская теннисистка Остапенко впервые в карьере вышла в финал Roland Garros

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу над швейцаркой Тимеей Бачински в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Roland Garros (призовой фонд — более €36 млн).

В матче ½ финала турнира спортсменка победила швейцарку <span class=error>Тимею</span> <span class=error>Бачински</span>. Увеличить
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Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 в пользу латвийской спортсменки. Остапенко впервые в карьере вышла в финал турнира серии Большого шлема. Всего для нее это будет четвертый финал турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В трех предыдущих она потерпела поражения.

Остапенко и Бачински провели матч в свой день рождения. Теннисистке из Латвии в четверг исполнилось 20 лет, швейцарской спортсменке — 28.

В решающем матче соревнований Остапенко встретится с победительницей другого полуфинала, в котором сыграют румынка Симона Халеп и представительница Чехии Каролина Плишкова.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.
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