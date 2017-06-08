Латвийская теннисистка Остапенко впервые в карьере вышла в финал Roland Garros

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 в пользу латвийской спортсменки. Остапенко впервые в карьере вышла в финал турнира серии Большого шлема. Всего для нее это будет четвертый финал турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В трех предыдущих она потерпела поражения.

Остапенко и Бачински провели матч в свой день рождения. Теннисистке из Латвии в четверг исполнилось 20 лет, швейцарской спортсменке — 28.

В решающем матче соревнований Остапенко встретится с победительницей другого полуфинала, в котором сыграют румынка Симона Халеп и представительница Чехии Каролина Плишкова.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jelena Ostapenko is the FIRST Latvian to reach a Grand Slam Final! ?? ? <a href="https://twitter.com/hashtag/RG17?src=hash">#RG17</a> <a href="https://t.co/ApAUejYzAC">pic.twitter.com/ApAUejYzAC</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/872841643594063872">8 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>