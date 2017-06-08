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https://sport.mail.ru/news/tennis/30021632/
8 июня 2017, 18:58 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Потапова и Первушина пробились в полуфинал парного «мэйджора» среди девушек

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Олеся Первушина в четвертьфинале парного «Ролан Гаррос» среди девушек взяли верх над американками Уитни Осуигве и Кэти МакНэлли — 6/1, 1/6, 12:10.

За 1 час матча 16-летняя Анастасия и 17-летняя Олеся реализовали три брейк-пойнта, допустив четыре ошибки при подаче. Тогда как 15-летняя Кэти и её ровесница Уитни сделали три брейка, допустив три двойные ошибки.

В полуфинале турнира Потапова и Первушина сразятся с японкой Аюми Миямото и китаянкой Цзю Ван.
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