Париж. Потапова и Первушина пробились в полуфинал парного «мэйджора» среди девушек

За 1 час матча 16-летняя Анастасия и 17-летняя Олеся реализовали три брейк-пойнта, допустив четыре ошибки при подаче. Тогда как 15-летняя Кэти и её ровесница Уитни сделали три брейка, допустив три двойные ошибки.

В полуфинале турнира Потапова и Первушина сразятся с японкой Аюми Миямото и китаянкой Цзю Ван.