Париж. Потапова и Первушина пробились в полуфинал парного «мэйджора» среди девушек
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Олеся Первушина в четвертьфинале парного «Ролан Гаррос» среди девушек взяли верх над американками Уитни Осуигве и Кэти МакНэлли — 6/1, 1/6, 12:10.
За 1 час матча 16-летняя Анастасия и 17-летняя Олеся реализовали три
В полуфинале турнира Потапова и Первушина сразятся с японкой Аюми Миямото и китаянкой Цзю Ван.
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