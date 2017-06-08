Янг и Гонсалес сыграют в финале парного «мэйджора» в Париже
Американец Дональд Янг и мексиканец Сантьяго Гонсалес в полуфинале парного Открытого первенства Франции оказались сильнее испанца Фернандо Вердаско и серба Ненада Зимоньича — 6/7 (3), 7/5, 6/3.
За 2 часа 28 минут матча Дональд и Сантьяго сделали один эйс и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Фернандо и Ненад пять раз подали навылет и реализовали два
В финале Янг и Гонсалес встретятся с победителем матча между колумбийцами
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