Янг и Гонсалес сыграют в финале парного «мэйджора» в Париже

За 2 часа 28 минут матча Дональд и Сантьяго сделали один эйс и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Фернандо и Ненад пять раз подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок.

В финале Янг и Гонсалес встретятся с победителем матча между колумбийцами Хуаном-Себастьяном Кабалом и Робертом Фарахом и дуэтом в составе американца Райана Харрисона и представителя Новой Зеландии Майкла Винуса.