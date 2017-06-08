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https://sport.mail.ru/news/tennis/30021347/
8 июня 2017, 18:40 | Теннис | GoTennis.ru

Янг и Гонсалес сыграют в финале парного «мэйджора» в Париже

Американец Дональд Янг и мексиканец Сантьяго Гонсалес в полуфинале парного Открытого первенства Франции оказались сильнее испанца Фернандо Вердаско и серба Ненада Зимоньича — 6/7 (3), 7/5, 6/3.

За 2 часа 28 минут матча Дональд и Сантьяго сделали один эйс и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Фернандо и Ненад пять раз подали навылет и реализовали два брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок.

В финале Янг и Гонсалес встретятся с победителем матча между колумбийцами Хуаном-Себастьяном Кабалом и Робертом Фарахом и дуэтом в составе американца Райана Харрисона и представителя Новой Зеландии Майкла Винуса.
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