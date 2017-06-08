Российская теннисистка Рыбакина вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Российская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции среди юниоров, проходящего в Париже.
В четвертьфинале Рыбакина, посеянная 11-й, победила вторую ракетку турнира американку Аманду Анисимову со счетом 7:6 (9:7), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.
Соперницей россиянки в полуфинале станет седьмая сеяная Уитни Осуигве из США.
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