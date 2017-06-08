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https://sport.mail.ru/news/tennis/30019416/
8 июня 2017, 15:57 | Теннис | Р-Спорт

Российская теннисистка Рыбакина вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Российская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции среди юниоров, проходящего в Париже.

В четвертьфинале Рыбакина, посеянная 11-й, победила вторую ракетку турнира американку Аманду Анисимову со счетом 7:6 (9:7), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.

Соперницей россиянки в полуфинале станет седьмая сеяная Уитни Осуигве из США.
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