Дабровски и Бопанна стали победителями Открытого первенства Франции в миксте
Канадка Габрила Дабровски и индиец Рохан Бопанна обыграли немку
Анну-Лену Грёнефельд и колумбийца Роберта Фараха со счётом 2/6, 6/2, 12:10 в финале «Ролан Гаррос» в миксте.
Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время пары допустили по четыре двойные ошибки и реализовали по три эйса, при этом Дабровски и Бопанна сделали три эйса, а их соперники ни одного.
Теннисисты впервые стали победителями турнира «Большого шлема» в миксте.
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