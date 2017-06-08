Дабровски и Бопанна стали победителями Открытого первенства Франции в миксте

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время пары допустили по четыре двойные ошибки и реализовали по три эйса, при этом Дабровски и Бопанна сделали три эйса, а их соперники ни одного.

Теннисисты впервые стали победителями турнира «Большого шлема» в миксте.