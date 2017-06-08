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https://sport.mail.ru/news/tennis/30018294/
8 июня 2017, 14:56 | Теннис | GoTennis.ru

Дабровски и Бопанна стали победителями Открытого первенства Франции в миксте

Канадка Габрила Дабровски и индиец Рохан Бопанна обыграли немку Анну-Лену Грёнефельд и колумбийца Роберта Фараха со счётом 2/6, 6/2, 12:10 в финале «Ролан Гаррос» в миксте.

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время пары допустили по четыре двойные ошибки и реализовали по три эйса, при этом Дабровски и Бопанна сделали три эйса, а их соперники ни одного.

Теннисисты впервые стали победителями турнира «Большого шлема» в миксте.
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