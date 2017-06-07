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https://sport.mail.ru/news/tennis/30011292/
7 июня 2017, 22:20 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка: Поединок с Марреем будет очень интересным

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал свою победу над хорватом Марином Чиличем в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а также поделился ожиданиями от противостояния с британцем Энди Марреем.

«Честно говоря, я не думал, что результат будет таким. Впрочем, старался сохранять концентрацию по ходу поединка, хотя счёт и был достаточно крупным. Доволен тем, как идут дела в последние несколько недель. Триумф на турнире в Женеве придал мне уверенности, и теперь я отлично себя чувствую», — цитирует Стэна пресс-служба АТР.

«В минувшем сезоне Маррей играл лучше и заслуженно победил. В данный момент он не так уверен в себе, и это даёт мне дополнительный шанс. Уверен, наша встреча будет очень интересной», — отметил Вавринка.
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