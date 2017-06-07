Стэн Вавринка: Поединок с Марреем будет очень интересным

«Честно говоря, я не думал, что результат будет таким. Впрочем, старался сохранять концентрацию по ходу поединка, хотя счёт и был достаточно крупным. Доволен тем, как идут дела в последние несколько недель. Триумф на турнире в Женеве придал мне уверенности, и теперь я отлично себя чувствую», — цитирует Стэна пресс-служба АТР.

«В минувшем сезоне Маррей играл лучше и заслуженно победил. В данный момент он не так уверен в себе, и это даёт мне дополнительный шанс. Уверен, наша встреча будет очень интересной», — отметил Вавринка.