Без олимпийских чемпионок

МИНУС РОССИЯ

Олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова в четвертьфинале встречались с представительницами Чехии Люцией Градецкой и Катержиной Синяковой. Первый сет наши девушки словно пытались приноровиться к игре соперниц и сумели выиграть всего пять очков на приеме. В итоге партия осталась за чешками — 6:1. Второй сет начался куда более оптимистично — наши девушки сходу повели со счетом 3:0 и 4:1, но затем допустили несколько необязательных ошибок и позволили соперницам к себе приблизиться. Ключевым в сете, да и во всем матче стал восьмой гейм. Ведя в счете 4:3, у Макаровой и Весниной был тройной брейк-поинт, чешки благодаря активным действиям подачу спасли, а наши девушки расстроились и стали допускать еще больше необязательных ошибок. В итоге и вторая партия досталась Градецкой и Синяковой — 6:4.

ИГРАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

Элина Свитолина вела во встрече с Симоной Халеп 6:2, 5:1 и… проиграла. Для украинки и текущая 6-я позиция в рейтинге, и перспектива попасть в топ-5 после этого турнира, уже достижения. А грунтовый сезон складывается фантастическим образом, совсем недавно она праздновала победу все над той же Халеп в финале турнира в Риме. Вот и в начале матча в Париже 22-летняя теннисистка выдавала потрясающие кроссы, стреляла по линии, будто из пушки, и гоняла румынку по всему корту. При счете 5:2 Свитолина подавала на матч, и допустила всего одну невынужденную ошибку в этом гейме, но выиграла его Симона, исключительно за счет своих активных действий. В итоге игра перешла на тай-брейк, в котором у Свитолиной был матчбол! Халеп вновь не подвел бекхэнд. Она отыграла матчбол, выиграла сет, причем в последнем розыгрыш мяч зацепился за трос и просто перевалился на сторону Элины. Тут уже расклеилась от обиды уже сама украинка и отдала партию без боя — 0:6.

«ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?!

10 невынужденных ошибок, 5 активно выигранных очков и всего 59 процентов попадания первом мячом — таков итог статистический первого сета для Энди Маррэя, в котором он проиграл Кеи Нишикори со счетом 2:6. Японец просто снес своего оппонента, не давая даже понять зрителю, что ему противостоит первая ракетка мира. Но, возможно, именно разгром сыграл на руку британцу: он понял, что игру надо менять кардинально. Для начала он стал входить в корт, а затем и острее атаковать. В середине второй партии произошел забавный момент: судья сделал Маррэю предупреждение за затяжку времени в тот момент, когда он уже подбросил мяч для подачи. Энди разозлился, подбежал к вышке и выкрикнул: «Вы издеваетесь?!».