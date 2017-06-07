Борис Беккер: Новаку не стоит продолжать сотрудничать с Агасси
Экс-тренер серба Новака Джоковича, немец Борис Беккер, порекомендовал своему бывшему подопечному отказаться от услуг американца Андре Агасси.
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«Новак хотел всё начать с чистого листа и решил поработать с отличным наставником. Но Агасси не сопровождал его на второй неделе Roland Garros — именно тогда, когда его советы были больше всего необходимы Джоковичу. Мне кажется, ему нужно поскорее найти тренера, который мог бы присутствовать на всех турнирах. Важно решить эту проблему ещё до Уимблдона», — приводит слова Беккера Mirror.
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