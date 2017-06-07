Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30010937/
7 июня 2017, 21:28 | Теннис | GoTennis.ru

Борис Беккер: Новаку не стоит продолжать сотрудничать с Агасси

Экс-тренер серба Новака Джоковича, немец Борис Беккер, порекомендовал своему бывшему подопечному отказаться от услуг американца Андре Агасси.

<nobr>Экс-тренер</nobr> серба <span class=error>Новака</span> Джоковича немец Борис <span class=error>Беккер</span> порекомендовал своему бывшему подопечному отказаться от услуг американца <span class=error>Андре</span> <span class=error>Агасси</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Новак хотел всё начать с чистого листа и решил поработать с отличным наставником. Но Агасси не сопровождал его на второй неделе Roland Garros — именно тогда, когда его советы были больше всего необходимы Джоковичу. Мне кажется, ему нужно поскорее найти тренера, который мог бы присутствовать на всех турнирах. Важно решить эту проблему ещё до Уимблдона», — приводит слова Беккера Mirror.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
07 июня

Доминик Тим: В пятницу мне будет противостоять самый сложный соперник из возможных

Борис Беккер: Новаку не стоит продолжать сотрудничать с Агасси

"Ролан Гаррос". Расписание двенадцатого игрового дня