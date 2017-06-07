Маррей вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису

Первая «ракетка» мира Маррей в четвертьфинальном поединке обыграл восьмого номера турнира японца Кея Нисикори со счетом 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1.

В полуфинале Маррей встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой (3). В другом полуфинале сыграют испанец Рафаэль Надаль (4) и австриец Доминик Тим (6). Обе встречи пройдут 9 июня.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.