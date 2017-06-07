Амина Аншба покидает Открытое первенство Франции
Российская теннисистка Амина Аншба не смогла преодолеть барьер третьего раунда юниорского «Ролан Гаррос», уступив в трёх сетах американке Кэти Макнейли, — 2/6, 6/4, 1/6.
За время поединка, продлившегося 1 час 57 минут, 17-летняя Аншба, трижды брала подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. 15-летняя Макнейли, реализовала шесть
В ¼ финала турнира Макнейли сыграет со своей соотечественницей Уитни Осуигве.
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