Амина Аншба покидает Открытое первенство Франции

За время поединка, продлившегося 1 час 57 минут, 17-летняя Аншба, трижды брала подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. 15-летняя Макнейли, реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и дважды ошибалась при подаче.

В ¼ финала турнира Макнейли сыграет со своей соотечественницей Уитни Осуигве.