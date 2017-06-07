«Ролан Гаррос». Анастасия Потапова проиграла Марте Пайгиной

За 1 час 53 минуты матча 16-летняя Потапова шесть раз брала подачу соперницы, сделала один эйс и восемь двойных ошибок. 18-летняя Марта реализовала семь брейк-пойнтов, выполнила один эйс и шесть раз ошибалась при подаче.

В четвертьфинале турнира Пайгина сразится с полькой Игой Свиатек.