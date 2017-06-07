«Ролан Гаррос». Анастасия Потапова проиграла Марте Пайгиной
Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла преодолеть барьер третьего круга юниорского «Ролан Гаррос», уступив в трёх сетах россиянке Марте Пайгиной, — 6/2, 3/6, 3/6.
За 1 час 53 минуты матча 16-летняя Потапова шесть раз брала подачу соперницы, сделала один эйс и восемь двойных ошибок. 18-летняя Марта реализовала семь
В четвертьфинале турнира Пайгина сразится с полькой Игой Свиатек.
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