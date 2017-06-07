Стэн Вавринка прошёл в полуфинал «мэйджора» в Париже

Поединок продлился 1 час 40 минут. Третья ракетка мира, 32-летний Стэн, сделал шесть брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 28-летний Чилич, занимающий восьмую позицию в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, совершил пять эйсов и шесть двойных ошибок. Вавринка остаётся лидером в личных встречах игроков — 12:2.

В полуфинале турнира Вавринка сыграет либо с британцем Энди Марреем, либо с японцем Кеи Нишикори.