Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30010206/
7 июня 2017, 19:42 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка прошёл в полуфинал «мэйджора» в Париже

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка преодолел барьер ¼ финала «Ролан Гаррос», обыграв в трёх сетах хорвата Марина Чилича, — 6/3, 6/3, 6/1.

Поединок продлился 1 час 40 минут. Третья ракетка мира, 32-летний Стэн, сделал шесть брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 28-летний Чилич, занимающий восьмую позицию в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, совершил пять эйсов и шесть двойных ошибок. Вавринка остаётся лидером в личных встречах игроков — 12:2.

В полуфинале турнира Вавринка сыграет либо с британцем Энди Марреем, либо с японцем Кеи Нишикори.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
07 июня

Амина Аншба покидает Открытое первенство Франции

Впервые с 1988 года трое полуфиналистов "мэйджора" не проиграли по ходу турнира ни сета

"Ролан Гаррос". Анастасия Потапова проиграла Марте Пайгиной