Стэн Вавринка прошёл в полуфинал «мэйджора» в Париже
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка преодолел барьер ¼ финала «Ролан Гаррос», обыграв в трёх сетах хорвата Марина Чилича, — 6/3, 6/3, 6/1.
Поединок продлился 1 час 40 минут. Третья ракетка мира, 32-летний Стэн, сделал шесть брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 28-летний Чилич, занимающий восьмую позицию в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, совершил пять эйсов и шесть двойных ошибок. Вавринка остаётся лидером в личных встречах игроков — 12:2.
В полуфинале турнира Вавринка сыграет либо с британцем Энди Марреем, либо с японцем Кеи Нишикори.
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