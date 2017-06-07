Макарова и Веснина не смогли пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли чешкам Люси Градецкой и Катержине Синяковой со счётом 1/6, 4/6 в четвертьфинале Открытого первенства Франции в паре.
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За 1 час 15 минут матча Макарова и Веснина не отметились ни эйсами, ни ошибками при подаче, реализовав всего один
В полуфинале French Open в паре Градецка и Синякова сыграют с австралийками Эшли Барти и Кейси Дельаквой.
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