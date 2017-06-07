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https://sport.mail.ru/news/tennis/30007438/
7 июня 2017, 15:38 | Теннис | GoTennis.ru

Макарова и Веснина не смогли пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли чешкам Люси Градецкой и Катержине Синяковой со счётом 1/6, 4/6 в четвертьфинале Открытого первенства Франции в паре.

Россиянки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> проиграли чешкам <span class=error>Люси</span> <span class=error>Градецкой</span> и <span class=error>Катержине</span> <span class=error>Синяковой</span> со счётом 1/6 4/6 в четвертьфинале Открытого первенства Франции в паре. Увеличить
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За 1 час 15 минут матча Макарова и Веснина не отметились ни эйсами, ни ошибками при подаче, реализовав всего один брейк-пойнт, а их оппонентки один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали четыре брейка.

В полуфинале French Open в паре Градецка и Синякова сыграют с австралийками Эшли Барти и Кейси Дельаквой.
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