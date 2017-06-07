Макарова и Веснина не смогли пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде

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За 1 час 15 минут матча Макарова и Веснина не отметились ни эйсами, ни ошибками при подаче, реализовав всего один брейк-пойнт, а их оппонентки один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали четыре брейка.

В полуфинале French Open в паре Градецка и Синякова сыграют с австралийками Эшли Барти и Кейси Дельаквой.