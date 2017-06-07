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https://sport.mail.ru/news/tennis/30007012/
7 июня 2017, 15:13 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Алексей Захаров завершил борьбу на соревнованиях юниоров

Российский теннисист Алексей Захаров проиграл испанцу Алехандро Давидовичу Фокине, занимающему 798-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 0/6 в третьем круге Открытого первенства Франции среди юниоров.

Российский теннисист Алексей Захаров проиграл испанцу <span class=error>Алехандро</span> Давидовичу <span class=error>Фокине</span> занимающему 798-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 0/6 в третьем круге Открытого первенства Франции среди юниоров. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 52 минуты. За это время 17-летний Захаров сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 18-летний оппонент ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал шесть брейков. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Следующий соперник Давидовича Фокины определится позже.
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