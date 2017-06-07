Париж. Алексей Захаров завершил борьбу на соревнованиях юниоров

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 52 минуты. За это время 17-летний Захаров сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 18-летний оппонент ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал шесть брейков. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Следующий соперник Давидовича Фокины определится позже.