Париж. Алексей Захаров завершил борьбу на соревнованиях юниоров
Российский теннисист Алексей Захаров проиграл испанцу Алехандро Давидовичу Фокине, занимающему 798-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 0/6 в третьем круге Открытого первенства Франции среди юниоров.
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Теннисисты провели на корте 52 минуты. За это время 17-летний Захаров сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал один
Следующий соперник Давидовича Фокины определится позже.
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