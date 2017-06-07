Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Roland Garros
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Австриец Доминик Тим в трех сетах выиграл у действующего победителя Roland Garros по теннису серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира 2017 года.
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Тим, «посеянный» под шестым номером, одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 6:0 над сербом, который «посеян» вторым. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.
В полуфинале Тим сыграет с девятикратным чемпионом Roland Garros испанцем Рафаэлем Надалем (4).
Открытый чемпионат Франции, второй в сезоне турнир серии Большого шлема (призовой фонд — более €36 млн), завершится 11 июня.
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