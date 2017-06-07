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https://sport.mail.ru/news/tennis/30005827/
7 июня 2017, 13:58 | Теннис | GoTennis.ru

Софья Лансере и Олеся Первушина покидают юниорский «мэйджор» в Париже

Российская теннисистка Софья Лансере, уступила канадке Бьянке Ванессе Андрееску, занимающей 196-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 2/6 в третьем круге French Open среди юниоров.

Российская теннисистка Софья <span class=error>Лансере</span> уступила канадке <span class=error>Бьянке</span> Ванессе <span class=error>Андрееску</span> занимающей 196-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 2/6 в третьем круге French <span class=error>Open</span> среди юниоров. Увеличить
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За 1 час 6 минут матча 16-летняя Лансере ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк, а её ровесница из Канады выполнила один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос» Андрееску поборется с американкой Клер Лиу, которая, в свою очередь, победила ещё одну россиянку Олесю Первушину со счётом 6/3, 6/3.
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