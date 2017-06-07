Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции среди юниоров
543-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, в двух сетах обыграла американку Хэйли Баптисте со счётом со счётом 6/2, 6/4 в третьем круге юниорского «Ролан Гаррос».
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Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время 17-летняя Рыбакина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка, а её 15-летняя соперница выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала один
В четвертьфинале Открытого первенства Франции среди юниоров Рыбакина сыграет либо с американкой Амандой Анисимовой, либо с колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано.
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