Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции среди юниоров

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Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время 17-летняя Рыбакина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка, а её 15-летняя соперница выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале Открытого первенства Франции среди юниоров Рыбакина сыграет либо с американкой Амандой Анисимовой, либо с колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано.