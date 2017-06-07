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https://sport.mail.ru/news/tennis/30005590/
7 июня 2017, 13:38 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции среди юниоров

543-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, в двух сетах обыграла американку Хэйли Баптисте со счётом со счётом 6/2, 6/4 в третьем круге юниорского «Ролан Гаррос».

543-я ракетка мира россиянка Елена <span class=error>Рыбакина</span> в двух сетах обыграла американку <span class=error>Хэйли</span> Баптисте со счётом со счётом 6/2 6/4 в третьем круге <span class=error>юниорского</span> <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время 17-летняя Рыбакина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка, а её 15-летняя соперница выполнила три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале Открытого первенства Франции среди юниоров Рыбакина сыграет либо с американкой Амандой Анисимовой, либо с колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано.
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