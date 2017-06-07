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https://sport.mail.ru/news/tennis/30005333/
7 июня 2017, 13:31 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» на отказе соперника

Четвёртая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, стал первым полуфиналистом Открытого первенства Франции, поскольку его соотечественник Пабло Кареньо-Буста, занимающий 21-ю строчку рейтинга ATP, отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Матч завершился со счётом 6/2, 2/0.

Четвёртая ракетка мира испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> стал первым полуфиналистом Открытого первенства Франции поскольку его соотечественник <span class=error>Пабло</span> <nobr>Кареньо-Буста</nobr> занимающий 21-ю строчку рейтинга ATP отказался от продолжения борьбы <nobr>из-за </nobr>травмы. Матч завершился со счётом 6/2 2/0. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 50 минут. За это время они не выполнили ни одного эйса. При этом 31-летний Надаль ни разу не ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 25-летний соперник допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу Рафаэля.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Надаль сразится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом.
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