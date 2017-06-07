Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» на отказе соперника
Четвёртая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, стал первым полуфиналистом Открытого первенства Франции, поскольку его соотечественник Пабло
Кареньо-Буста, занимающий 21-ю строчку рейтинга ATP, отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Матч завершился со счётом 6/2, 2/0.
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Теннисисты провели на корте 50 минут. За это время они не выполнили ни одного эйса. При этом 31-летний Надаль ни разу не ошибся при подаче и реализовал пять
В полуфинале «Ролан Гаррос» Надаль сразится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом.
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