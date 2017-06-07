Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» на отказе соперника

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 50 минут. За это время они не выполнили ни одного эйса. При этом 31-летний Надаль ни разу не ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 25-летний соперник допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу Рафаэля.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Надаль сразится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом.