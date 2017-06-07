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https://sport.mail.ru/news/tennis/30004828/
7 июня 2017, 12:57 | Теннис | Вести.Ru

Потапова и Захаров в третьем круге юношеского Roland Garros

На Открытом чемпионате Франции по теннису стартовал юниорский турнир, в котором участвуют лучшие молодые спортсмены. В соревнованиях юношей в третий круг вышел наш Алексей Захаров, а у девушек борьбу продолжают шесть россиянок во главе с первым номером «посева» Анастасией Потаповой.

На Открытом чемпионате Франции по теннису стартовал <span class=error>юниорский</span> турнир в котором участвуют лучшие молодые спортсмены. В соревнованиях юношей в третий круг вышел наш Алексей Захаров а у девушек борьбу продолжают шесть россиянок во главе с первым номером посева Анастасией <span class=error>Потаповой</span>. Увеличить
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Потапова во втором круге уверенно обыграла американку Элизию Болтон — 6:3, 6:0. «Посеянная» на кортах Roland Garros Елена Рыбакина выиграла у немки Лары Шмидт — 5:7, 6:2, 6:3. Олеся Первушина, чей номер в стеке № 12, оказалась искуснее Даниэлы Висмане из Латвии — 6:2, 5:7, 6:3.

Наша Амина Аншба выбила из турнира четвертую ракетку «посева» украинку Марту Костюк — 3:6, 7:6, 6:3. Марта Пайгина также справилась с «сеяной» соперницей — немкой Эмили Апплетон (№ 13) — 6:1, 6:2. София Лансере переиграла бразильянку Тайзу Грана-Педретти — 6:4, 6:2.

Захаров во втором круге одолел вторую ракетку юношеского Roland Garros француза Горентина Моте — 7:6, 0:6, 6:2. К сожалению, выбыли из борьбы россиянки Анжелика Исаева, Алина Чараева и Анастасия Харитонова.
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Международная федерация тенниса признала россиянку Потапову лучшей юниоркой 2016 года

Международная федерация тенниса признала россиянку Потапову лучшей юниоркой 2016 года

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова признана лучшей юниоркой (игроки до 18 лет) по версии Международной федерации тенниса (ITF) 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
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