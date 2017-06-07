Потапова и Захаров в третьем круге юношеского Roland Garros

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Потапова во втором круге уверенно обыграла американку Элизию Болтон — 6:3, 6:0. «Посеянная» на кортах Roland Garros Елена Рыбакина выиграла у немки Лары Шмидт — 5:7, 6:2, 6:3. Олеся Первушина, чей номер в стеке № 12, оказалась искуснее Даниэлы Висмане из Латвии — 6:2, 5:7, 6:3.

Наша Амина Аншба выбила из турнира четвертую ракетку «посева» украинку Марту Костюк — 3:6, 7:6, 6:3. Марта Пайгина также справилась с «сеяной» соперницей — немкой Эмили Апплетон (№ 13) — 6:1, 6:2. София Лансере переиграла бразильянку Тайзу Грана-Педретти — 6:4, 6:2.

Захаров во втором круге одолел вторую ракетку юношеского Roland Garros француза Горентина Моте — 7:6, 0:6, 6:2. К сожалению, выбыли из борьбы россиянки Анжелика Исаева, Алина Чараева и Анастасия Харитонова.